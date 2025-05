Khloé Kardashian zeigt heftige Bilder nach ihrer Tumor-OP

Khloé Kardashian (40) schockt ihre Fans mit krassen Einblicken: Am vergangenen Wochenende teilte die Reality-TV-Bekanntheit auf Instagram mehrere Bilder, die deutlich zeigen, wie entstellt ihr Gesicht nach ihrer Tumor-Operation 2022 aussah. "Ist das nicht verrückt?!", schrieb die zweifache Mutter zu sechs Fotos, auf denen auffällige Operationsnähte sowie starke Einziehungen an ihrer Wange zu sehen sind. Die OP wurde bereits vor einiger Zeit durchgeführt, nachdem bei ihr vor rund drei Jahren ein Tumor im Gesicht entdeckt worden war.

Damals berichtete Khloé auf Social Media von dem schrecklichen Befund in ihrem Gesicht – anfangs ging sie nicht von etwas Ernsthaftem aus. "Ich hatte eine kleine Beule auf meinem Gesicht entdeckt und anfangs angenommen, dass es ein kleiner Pickel ist. Als ich bemerkt habe, dass sie nicht verschwindet, habe ich mich dann nach sieben Monaten für eine Biopsie entschieden", erklärte die Tochter von Kris Jenner (69) damals. Ein paar Tage später wurde ihr mitgeteilt, dass es sich um einen Tumor handelt und dass dieser sofort operativ entfernt werden muss.

Dass Khloé mit krankheitsbedingten Eingriffen schon länger Erfahrungen machte, war ihren Fans nicht neu. Bereits im Jahr 2016 gab sie bekannt, im Brustbereich an Hautkrebs gelitten zu haben. Sie zeigte sich in ihren Erzählungen immer wieder dankbar, dass das meiste bislang aber eher harmlos war – und will mit ihrer Offenheit andere dazu ermutigen, sorgfältiger mit sich selbst umzugehen. Auch ihren beiden Kindern True (7) und Tatum (2) möchte die Unternehmerin ein Vorbild sein.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, US-TV-Persönlichkeiten

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im September 2024

