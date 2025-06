Gloria Zamora sprach vor ihrem Tod öffentlich über Scheidung

Vor wenigen Stunden wurde die schockierende Nachricht vom Tod der Fitness-Influencerin Gloria Zamora und ihres guten Freundes Hector Garduno öffentlich. Die beiden wurden in San Bernardino, Kalifornien, vor einem Restaurant erschossen – mutmaßlich von Glorias getrennt lebendem Noch-Ehemann Thomas Alberto Tamayo Lizarrago. Wenige Tage vor ihrem Tod hatte Gloria in ihrem eigenen Podcast "HERizon" offen über die schwierige Zeit ihrer Trennung gesprochen. Sie beschrieb, wie ihr Ehemann sie in ihrer Leidenschaft für den Fitnessbereich nicht unterstützt habe und die Beziehung zunehmend belastet worden sei. "Ich fühlte mich zurückgehalten und mental stark belastet", erklärte sie unter anderem. Ihre Kinder hätten sie schließlich bestärkt, ihren Entschluss zur Scheidung durchzusetzen, auch wenn dies nicht einfach war. Sie sprach von einem "nicht so schönen Ende" der Ehe, das sie jedoch als notwendigen Schritt für ihr persönliches Wachstum ansah.

In den sozialen Medien wurde Gloria von ihren Fans vor allem für ihre inspirierenden Worte und ihren unermüdlichen Einsatz geliebt. Sie hinterlässt sieben Kinder im Alter von acht bis 24 Jahren und soll ihren Anhängern immer wieder ans Herz gelegt haben, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben. Auch Hector Garduno, der vier Töchter hinterlässt, wird von seiner Familie als liebevoller und engagierter Vater beschrieben. Beide Familien haben Spendenkampagnen gestartet, um die Beerdigungskosten zu decken und die Zukunft der Hinterbliebenen zu sichern.

Die tragischen Neuigkeiten von Gloria und Hectors Tod wurden vor wenigen Stunden öffentlich und sorgen weltweit für Bestürzung. Laut Polizeiangaben soll Glorias Ex-Partner Thomas Alberto Tamayo Lizarrago die Schüsse abgegeben haben. Nach Informationen von ABC war der mutmaßliche Täter davon überzeugt, dass Gloria und Hector ein Liebespaar seien. Die beiden hatten sich zuvor etwa eine Stunde lang in dem Restaurant aufgehalten, bevor das unfassbare Verbrechen geschah.

Instagram / gloriazamoraaa_ Gloria Zamora, Influencerin

Instagram / gloriazamoraaa_ Gloria Zamora im April 2025

Instagram / gloriazamoraaa_ Gloria Zamora, Influencerin