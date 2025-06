US-Fitness-Influencerin mutmaßlich von ihrem Ex erschossen

Am Montagabend wurde die US-amerikanische Fitness-Influencerin Gloria Zamora zusammen mit ihrem guten Freund Hector Garduno in San Bernardino, Kalifornien, vor einem Restaurant erschossen. Laut Berichten von ABC ist der mutmaßliche Täter ihr Ex-Partner Thomas Alberto Tamayo Lizarrago, der von der Polizei festgenommen wurde. Gloria war eine bekannte Persönlichkeit in den sozialen Medien mit über 155.000 Followern auf Instagram und 85.000 auf TikTok. Sie teilte Fitness-Tipps für Mütter und moderierte zudem den beliebten Podcast "HERizon".

Nach Angaben der Polizei ging Glorias Ex-Partner davon aus, dass Gloria und Hector auf einem Date waren. Die beiden seien etwa eine Stunde lang im Restaurant gewesen, bevor sich das tragische Ereignis abspielte. Besonders traurig: Gloria hinterlässt ganze sieben Kinder. "Meine Mutter war nicht nur eine Mutter, sondern eine Inspiration für viele Frauen", fand ihre älteste Tochter Jazlynne Zamora emotionale Worte im Netz. Auch Glorias Bekannter Hector war Vater von vier Töchtern und wird von seiner Familie als "liebevoll und engagiert" beschrieben.

Ein ähnlich erschütternder Vorfall ereignete sich erst vor einem Monat in Mexiko. Die Influencerin Valeria Marquez wurde während eines TikTok-Livestreams in ihrem Beautysalon in Jalisco erschossen. Die 23-Jährige befand sich gerade bei der Arbeit, als ein Unbekannter den Salon mit einer Waffe betrat und mehrere Schüsse abgab. Valeria erlitt tödliche Verletzungen an Brust und Kopf; für sie kam jede Hilfe zu spät.

Instagram / gloriazamoraaa_ Gloria Zamora, Influencerin

Instagram / gloriazamoraaa_ Gloria Zamora im April 2025

Instagram / gloriazamoraaa_ Gloria Zamora, Fitness-Model

