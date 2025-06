Nach Hochzeit: Jeff Bezos und Lauren feiern auf Geisterinsel

In Venedig herrscht Hochzeitsfieber! Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) haben sich dazu entschieden, sich an diesem romantischen Ort das Jawort zu geben. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und abgeschirmt von neugierigen Blicken soll die Feierlichkeit in den kommenden Tagen stattfinden. Berichten der Bild zufolge hat das Paar jedoch noch einen besonderen Höhepunkt geplant: eine Feier auf der legendären Geisterinsel Torcello, die für diesen Anlass zur exklusiven Partylocation umfunktioniert wird. Die Besonderheit von Torcello ist, dass die Insel nahezu unbewohnt und für Touristen nicht zugänglich ist – man kann sie außerdem lediglich über einen Wasserweg erreichen. Die Fähre von Venedig braucht etwa eine halbe Stunde bis zur Geisterinsel.

Die Hochzeit des Amazon-Gründers und der Moderatorin wird nicht ohne Grund als das Event des Jahres bezeichnet. Ivanka Trump (43) und Jared Kushner (44) waren nur zwei der Prominenten, die in Italien gesichtet wurden, um Teil der glamourösen Zeremonie zu sein. Das Paar, selbst eng verbunden mit den Reichen und Schönen, zeigte sich stilvoll und verlieh der glamourösen Gesellschaft zusätzlichen Glanz. Ivankas mediterran inspiriertes Outfit und Jareds klassisch-eleganter Look unterstrichen die exquisite Atmosphäre der bevorstehenden Feier. Neben der geheimnisvollen Insel steht noch ein weiteres Highlight auf dem Programm: Es wurde bekannt, dass spezielle Vorbereitungen für die Feierlichkeiten getroffen wurden, um die Gäste zu beeindrucken. Allerdings werden die Details zur Hochzeit bisher streng unter Verschluss gehalten.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez haben die Stadt Venedig im Herzen, und das zeigt sich nicht nur in der Wahl des Veranstaltungsortes. Das Paar verzichtet bewusst auf Hochzeitsgeschenke und bittet stattdessen um Spenden für den Schutz der geschichtsträchtigen Lagunenstadt. Dieser großzügige Ansatz hebt die Feierlichkeiten auf eine ganz besondere Ebene. Bezos, der mit seinem geschäftlichen Erfolg eine beeindruckende Karriere aufgebaut hat, betonte immer wieder die Bedeutung von verantwortungsbewusstem Handeln. Lauren, die als Moderatorin bereits viele Herzen erobert hat, teilt diese Werte offensichtlich, und das Brautpaar vereint damit in ihrem großen Moment Glanz und Großzügigkeit.

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez, August 2022

Instagram / ivankatrump Investor Jared Kushner und seine Frau Ivanka Trump machen bei der Formel-1 in Miami Party, 2025.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, März 2025