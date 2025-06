Pitbull hetzt beim Deutschlandkonzert gegen den Veranstalter

Pitbull (44), der mit bürgerlichem Namen Armando Christian Pérez heißt, hat bei seinem jüngsten Deutschlandkonzert in der Frankfurter Festhalle für Aufsehen gesorgt. Während seiner Show wetterte der Künstler aus Miami gegen die Veranstalter und kritisierte scharf, dass die Klimaanlage der Location trotz hoher Temperaturen nicht eingeschaltet worden sei. "Wir sind hier im Jahr 2025 in Frankfurt, Deutschland, und die Klimaanlage ist nicht eingeschaltet", beschwerte er sich auf der Bühne laut verschiedener Clips auf TikTok und wurde dabei deutlich: "Diese Motherf*cker." Seine Sorge galt dem Publikum, denn falls etwas passieren sollte, so Pitbull, würde der Vorfall mit seinem Namen in Verbindung gebracht werden.

Eine Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Ein Sprecher der Messe Frankfurt, die für die Festhalle verantwortlich ist, wies die Anschuldigungen des Rappers gegenüber TAG24 entschieden zurück. Laut seiner Aussage sei eine mobile Klimaanlage im Einsatz gewesen, die das gesamte Konzert über in Betrieb war. Das Publikum sei zudem mit ausreichend kostenlosem Wasser versorgt worden. So habe es vor Veranstaltungsbeginn zahlreiche Wasserspender gegeben, und während des Konzerts seien Tetrapaks mit Wasser verteilt worden. Auch die Anzahl medizinischer Hilfeleistungen sei mit nur 16 Einsätzen äußerst gering ausgefallen, und keine Krankentransporte seien notwendig gewesen, betonte der Sprecher.

Dass der Musiker mit heißen Konzerten umgehen kann, bewies er übrigens schon vor zwei Monaten beim F1 Miami Grand Prix. Damals performte er im Hard Rock Beach Club in einer Lederjacke – trotz schwüler 27 Grad und sichtlichem Schwitzen. Den Grund dafür schilderte der "Fireball"-Star direkt auf der Bühne. "Ich bin in einer Lederjacke herausgekommen, um all die Fahrer da draußen zu repräsentieren, denn es ist verdammt heiß", erklärte er seinen Fans laut Page Six. Obwohl ihm die Hitze sichtlich zusetzte, ließ er sich die Show nicht nehmen und kippte sich schließlich sogar eine Flasche Wasser über den Kopf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pitbull, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pitbull, November 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Pitbull, Dezember 2021