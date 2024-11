Pitbull kommt 2025 für ein einziges Konzert nach Deutschland

Es gibt großartige Nachrichten für alle Fans des Rappers Pitbull (43)! Wie nun auf Ticketmaster zu sehen ist, wird der Musiker die "Party After Dark"- Tour Anfang 2025 nach Deutschland bringen. Jedoch müssen seine Anhänger sehr schnell sein: Es wird lediglich ein Konzert in Köln geben. Die Show findet am 25. Februar 2025 in der Lanxess Arena statt. Der Ticketverkauf startete bereits vor einigen Tagen – innerhalb weniger Minuten waren die meisten Kategorien bereits vergriffen.

Pitbull wird bei dieser Show einige seiner größten Hits, wie "Give Me Everything" oder "Hotel Room Service", performen. Das Konzert wird laut Ankündigung der Website ein regelrechtes Highlight: "Die Shows bieten atemberaubende Visuals, explosive Pyrotechnik und natürlich Pitbulls ebenfalls recht explosive Live-Performance." Auf der Bühne erhält der Künstler namhafte Unterstützung. So begleitet ihn seine Band The Agents und die talentierten Tänzerinnen von The Most Bad Ones. Als prominenter Special Guest tritt zudem der Rapper Lil Jon auf.

In der Vergangenheit kooperierte der Musiker schon mit zahlreichen Berühmtheiten. Seinen Song "Timber" nahm er zum Beispiel vor über zehn Jahren zusammen mit Kesha (37) auf. Ihr Hit sorgte kürzlich jedoch für eine Kontroverse. Im Titel des Musikvideos auf YouTube wurde nämlich der Name der Sängerin entfernt, weshalb Gerüchte um einen Streit der Stars aufkamen. Auf X schaffte der 43-Jährige aber Klarheit: "Kesha und ich haben einen unglaublichen Song zusammen. [...] Ich habe nichts als Liebe für Kesha!"

Getty Images Pitbull, November 2023

Getty Images Pitbull und Kesha, "Timber"-Interpreten

