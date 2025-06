Photoshop-Vorwürfe: Kim Virginia und Nikola verteidigen sich

Kim Virginia Hartung (30) steht erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Nach der tragischen Nachricht, dass sie und ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac (29) ihr gemeinsames Baby durch eine Stillgeburt verloren haben, wird nun über die Echtheit eines ihrer jüngsten Instagram-Posts spekuliert. Auf dem Bild, das Kim und Nikola an einem Strand zeigt und Kims Babybauch in Szene setzt, werfen einige ihrer Follower ihr vor, die Aufnahme mithilfe von künstlicher Intelligenz manipuliert zu haben. Mit einem direkten Statement ging Kim jetzt gegen diese Vorwürfe vor.

Die Influencerin machte ihrem Ärger auf Social Media mit deutlichen Worten Luft: "Jetzt nehmen tatsächlich Menschen das Bild von meinem Kind und bearbeiten uns raus und andere Objekte rein, um es so aussehen zu lassen, dass unser Bild KI ist? Wie ekelhaft ist diese Menschheit!" Gleichzeitig postete Nikola ein Video des offenbar in Fidschi gemachten Fotos in seiner Story, um die Authentizität des Bildes zu belegen. Kim drohte außerdem rechtliche Schritte an: "Es wird keine Vorwarnungen mehr von mir oder meinem Team geben. Es reicht." Die Diskussion um das Bild hat neben den tragischen Ereignissen zu einer weiteren Belastung für die Reality-TV-Darstellerin geführt.

Kim Virginia, die seit Jahren in der Medienwelt eine umstrittene Figur ist, hatte zuletzt offen von ihrer derzeitigen psychischen Verfassung berichtet. Nach einem der schwersten Schicksalsschläge ihres Lebens, der Stillgeburt ihres Kindes, steht sie unter ärztlicher Betreuung. Neben der Trauerbewältigung sieht sie sich immer wieder mit öffentlicher Kritik und teils boshafter Spekulation konfrontiert, was ihre Schwangerschaft und ihr Privatleben angeht. Ihrer Anhängerschaft versucht sie dennoch weiterhin, Einblicke in ihren Alltag zu geben, auch wenn sie dabei immer wieder mit persönlichen Angriffen zu kämpfen hat.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im Juni 2025

