In Promi-BB-Liveshow: Unterwäscheblitzer bei Marlene Lufen

Da ist ihr ein kleines Missgeschick passiert! Seit Montag läuft die Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother täglich im Live-TV. Der erste Exit stand bereits an: Patricia Blanco (52) musste zuerst den Container verlassen. In der Folge vom Samstagabend ist jedoch noch etwas anderes passiert: Moderatorin Marlene Lufen (52) ließ unfreiwillig tief blicken. Die Zuschauer hatten freie Sicht auf Marlenes Unterwäsche!

An der Seite von Jochen Schropp (45) moderierte die 52-Jährige in einem pinkfarbenen Kleid. Während sie auf dem Sofa saß und ihre Beine ein bisschen anwinkelte, konnten ihr die Zuschauer wegen der missglückten Kameraperspektive unter das Kleid schauen. Zwischen Marlenes Beinen blitzte ein hautfarbener Slip durch. Die Moderatorin präsentierte die Inhalte der Folge einfach souverän weiter.

Das ist nicht Marlenes erster Fauxpas in der diesjährigen Staffel. Bereits in der Auftaktfolge versprach sie sich: Als sie das Preisgeld erklären wollte, sagte sie anstelle von 100.000 Euro zunächst aus Versehen 100 Euro – und das sorgte für einige Lacher auf X. "Das Preisgeld von 100 Euro. Marlene ist schon wieder in gewohnter Bestform", "Schon im ersten Satz hat sich Marlene versprochen. Herrlich!" und auch "Marlene kann noch immer keinen Satz fehlerfrei aufsagen", amüsierten sich beispielsweise drei User auf der Nachrichtenplattform.

SAT.1 / Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen, "Promi Big Brother"-Moderatoren

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen, TV-Moderatorin

SAT.1/Willi Weber Jochen Schropp und Marlene Lufen im "Promi Big Brother"-Container 2023

