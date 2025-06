Jeff Bezos' Mega-Hochzeit: Diese Gastgeschenke bekommen VIPs

Die Traumhochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig ist das wohl exklusivste Event des Jahres. Auf der Gästeliste stehen hochkarätige Namen wie Leonardo DiCaprio (50), Tom Brady (47), Kim Kardashian (44) und Königin Rania von Jordanien (54). Schon beim Empfang vor der historischen Kirche Madonna dell’Orto wurden die prominenten Gäste laut TMZ reich beschenkt. Die Damen erhielten elegante schwarze Slipper von Amazon, während die Herren in Samthausschuhen von Vibi Venezia aus blauem Velours nach Hause gehen. Die dreitägige Feier soll umgerechnet insgesamt über acht Millionen Euro kosten – pro Gast werden allein etwa 43.000 Euro investiert.

Doch nicht nur die Hausschuhe sorgen für Furore, sondern auch die handverlesenen italienischen Leckereien, die in den Geschenkboxen der Gäste stecken. Wie Bild berichtet, finden sich darunter exklusive Gaumenfreuden wie Luxuspralinen der piemontesischen Marke Baratti & Milano, traditionelle Biscotti aus der Lagune von Burano und Mandelmakronen des Veroneser Hauses Vicenzi. Ein weiteres Highlight: die venezianischen Souvenirs, die unter anderem Bonbons, Kekse oder kandierte Früchte enthalten. Die Gaben sind dabei nicht nur luxuriös, sondern auch stilvoll und lokal geprägt – eine charmante Hommage an die Hochzeitslocation.

Die Entscheidung für Venedig als Hochzeits-Location ist kein Zufall. Während das Paar selbst für seine Feierlichkeiten keine Kosten und Mühen scheut, hatten Jeff und Lauren ihre Gäste bereits im Vorfeld darum gebeten, statt persönlicher Geschenke Spenden für Projekte in der Lagunenstadt zu leisten. Das Paar selbst zeigte sich seit Langem beeindruckt von der Geschichte und Schönheit Venedigs, was sich nun auch in der Gastfreundschaft während der Feier widerspiegelt. Die Stadt spielt für das Paar eine besondere Rolle, die sich in den Details ihrer Planung widerspiegelt. Die Verbindung aus Luxus und lokaler Verbundenheit zieht sich als roter Faden durch die Feierlichkeiten und hinterlässt wohl auch bei den Gästen einen nachhaltigen Eindruck.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im März 2025

Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian besuchen Venedig zur Bezos-Sánchez-Hochzeit

Getty Images Lauren Sánchez an ihrem Hocheitstags in Venedig, 27. Juni 2025

