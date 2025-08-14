Kelly Clarkson sagt Auftritt nach dem Tod von Ex Brandon ab

Kelly Clarkson (43) hat ihren geplanten Auftritt beim Benefizkonzert Band Together Texas abgesagt. Die Sängerin war ursprünglich für den 17. August eingeplant, um mit ihrer Performance Geld für die Opfer der Juli-Flutkatastrophe in Texas zu sammeln. Nur wenige Tage vor diesem Event verstarb jedoch ihr Ex-Mann Brandon Blackstock (†48) nach einer Krebserkrankung. Die Veranstalter teilten via Instagram mit: "Leider kann Kelly Clarkson aus persönlichen Gründen nicht wie geplant auftreten." Gleichzeitig äußerten sie ihre Unterstützung mit den Worten: "Unsere Liebe gilt Kelly und ihrer Familie."

Das Konzert in Austin wurde von Miranda Lambert (41) und Parker McCollum ins Leben gerufen, um den betroffenen Gemeinden zu helfen, sich von den verheerenden Überschwemmungen zu erholen und wieder aufzubauen. Neben Miranda und Parker werden weitere Stars wie Ryan Bingham, Lukas Nelson und Lyle Lovett auftreten. Auch Prominente wie Matthew McConaughey (55) und Dennis Quaid (71) sowie ehemalige Sportgrößen wie Mack Brown und Vince Young sind Teil des Programms. Das Event wird zusätzlich durch emotionale Tribut-Auftritte und Geschichten von Überlebenden und Helfern begleitet.

Kelly und Brandon waren von 2013 bis 2020 verheiratet und hatten zwei gemeinsame Kinder, Tochter River und Sohn Remington. Trotz der schwierigen Scheidung, die 2022 finalisiert wurde, hatten sie sich in der Vergangenheit immer wieder bemüht, wegen der Kinder einen respektvollen Umgang zu wahren. Brandon lebte zuletzt mit seiner Partnerin Brittney Marie Jones in Montana und hatte dort ein neues Leben abseits der Musikbranche aufgebaut. Die Nachricht von seinem Tod hat viele Menschen berührt, darunter auch Familienmitglieder wie Reba McEntire, mit der Brandon über seinen Vater Narvel Blackstock familiär verbunden war.

IMAGO / Zoonar II Kelly Clarkson und Brandon Blackstock

IMAGO / MediaPunch Kelly Clarkson, Sängerin

IMAGO / MediaPunch Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2025