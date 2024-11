Nach Pietros Rauswurf: Bushido hat Lust auf die DSDS-Jury

Seit bekannt wurde, dass Pietro Lombardi (32) in der kommenden Staffel kein Teil der Castingshow DSDS sein wird, machen Gerüchte die Runde, dass Rapper Bushido (46) seinen Platz am Jurypult einnehmen wird. Zumindest hat er schon mal eine hohe Meinung von der Sendung, wie er im Interview mit RTL ausplaudert. "DSDS gehört zum deutschen Kulturgut. Ich bin ja mittlerweile auch schon 46. Ich bin damit groß geworden. Es gibt keine einzige Show in Deutschland, die solche Evergreen-Momente hat, die auch im Kopf bleiben: Von Cosimo (42) bis Menderes (39)", schwärmt er.

Doch hat er auch Interesse daran, in Pietros Fußstapfen zu treten und Teil der Jury zu sein? "Warum nicht? A: Würde es Spaß machen und B: Ich glaube, eine gewisse Expertise mitbringen zu können", erklärt der Musiker selbstbewusst. Zudem habe er bereits einige Erfahrungen gesammelt, die ihn seiner Meinung nach für den Job qualifizieren: "Unabhängig von meiner eigenen Karriere habe ich viele Leute ausgebildet, die auch sehr erfolgreich wurden."

In den letzten Wochen machte Pietro vor allem mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Im Oktober kam es zu einem Polizeieinsatz in der Villa des "Phänomenal"-Interpreten und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (28). Nach einer lautstarken Auseinandersetzung der beiden rief Laura die Polizei und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Vorwürfe der häuslichen Gewalt wies der Sänger zwar von sich – kurz darauf wurde jedoch gemunkelt, dass er als Konsequenz zukünftig kein Teil der Castingshow mehr sein wird. Stattdessen hieß es bereits damals, dass er durch Bushido ersetzt werden soll. Vor wenigen Tagen bestätigte er dann die Gerüchte und verabschiedete sich in einem Instagram-Statement von DSDS.

Bushido, Rapper

Pietro Lombardi, DSDS-Finale 2023

