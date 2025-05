Fan-Wunsch erfüllt: Sydney Sweeney verkauft ihr Badewasser

Hollywoodstar Sydney Sweeney (27) sorgt mit einem außergewöhnlichen Geschäftszug für Schlagzeilen: Die Schauspielerin bringt eine Seife auf den Markt, die aus ihrem gebrauchten Badewasser hergestellt wird. In einem Werbespot wendet sie sich auf Instagram frech an ihre männlichen Fans mit den Worten: "Hallo, ihr schmutzigen kleinen Jungs!" Die Seife, die den Namen "Sydney’s Bathwater Bliss" trägt, ist ab dem 6. Juni für etwa acht Dollar, also umgerechnet rund sieben Euro, erhältlich. Fans müssen jedoch schnell sein, denn die besonderen Naturprodukte sind auf 5.000 Stück limitiert, jedes mit eigenem Zertifikat.

Hinter der ungewöhnlichen Idee steckt die Firma Dr. Squatch, die natürliche Pflegeprodukte herstellt. Die Seife wird als Duft-Mix aus Pinie, Douglasie und Moos beschrieben – kombiniert mit einer Prise ihres Badewassers. Besonders auffällig ist jedoch der Duftname "Morningwood", der im englischen Slang eine anzügliche Bedeutung hat. In den sozialen Medien erklärte die TV-Bekanntheit, dass die Idee ursprünglich aus einem skurrilen Fan-Wunsch entstand, den sie nun in die Tat umsetzt. Während einige Follower die Seife begeistert feiern und ihre Unterstützung unter dem Post bekunden, kritisieren andere sie scharf: Kommentare wie "Warum verhält sich ein A-Promi wie ein OnlyFans-Star?" zeigen, dass das Projekt nicht nur positive Resonanz findet.

Auch ihr Liebesleben ließ den Fans zuletzt keine Ruhe. Vor rund drei Wochen wurden die 27-Jährige und Musiker Machine Gun Kelly (35) bei einer Party innig umarmend gesichtet. Die spannenden Bilder, die unter anderem von Page Six veröffentlicht wurden, zeigten die beiden auffallend vertraut, zusammen lachend und eng aneinandergelehnt. Doch trotz der aufkommenden Spekulationen stellte ein Insider direkt klar, dass sie "wirklich nur gute Freunde" seien – von einer Romanze kann demnach wohl keine Rede sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly posiert im Mai 2025 bei den American Music Awards in Las Vegas

Anzeige Anzeige