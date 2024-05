Taylor Swifts neues Album soll Ex Matty Healy kaltlassen

In den vergangenen Wochen wurden Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poets Department" und die angeblichen Anspielungen auf ihren Ex Matty Healy (35) heiß diskutiert. Obwohl Taylor den Musiker nicht namentlich erwähnt, scheinen sich einige Songs auf ihren Ex-Freund zu beziehen. Nachdem es kürzlich noch hieß, dass Matty sich mit dem neu entflammten Interesse an seiner Ex-Beziehung nicht wohlfühle, sind weitere Stimmen aufgetaucht. Der The-1975-Frontmann "blendet den Trubel aus", behauptet ein Insider im Interview mit People. Die Beziehung zwischen Taylor und Matty sei wohl immer locker und zwanglos gewesen, berichtet die Quelle. Die beiden hätten eine gute Zeit gehabt, die eben ein Ablaufdatum hatte.

Auch Mattys Tante Debbie Dedes hatte sich bereits zu den Spekulationen geäußert. Sie glaube nicht, dass ihr Neffe sich an den neuen Songs der "Cruel Summer"-Interpretin stören würde. "Sie schreibt doch über all ihre Beziehungen oder nicht? Ich glaube nicht, dass es ihn schockieren wird", spekuliert die Verwandte des Sängers gelassen. Seit September 2023 ist der "Somebody Else"-Interpret mit Model und Instagram-Köchin Gabbriette Bechtel zusammen. "Er ist sehr glücklich in seiner neuen Beziehung, also bin ich sicher, dass er sich darauf konzentrieren wird", plauderte Debbie im Interview mit Daily Mail aus.

Erstmals begegneten sich Taylor und Matty schon im Jahr 2014 – geflirtet wurde laut dem "Happiness"-Sänger schon damals. Zu einer öffentlichen Romanze kam es aber erst Anfang vergangenen Jahres. Von allzu langer Dauer war die Beziehung allerdings nicht, denn schon nach gut einem Monat ging das Paar wieder getrennte Wege. Mittlerweile sind beide wieder in festen Händen und scheinen damit sehr glücklich zu sein. Taylor ist seit September 2023 an den NFL-Star Travis Kelce (34) vergeben und Mattys Freundin Gabbriette hat sogar schon seine Familie kennengelernt.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Matty Healy, Sänger

Wie findet ihr Matty Healys Umgang mit dem Gerede um seine vergangene Beziehung zu Taylor Swift? Er meistert das ganz souverän! Er wirkt eher desinteressiert... Ergebnis anzeigen



