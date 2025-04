Linda Braunberger möchte am liebsten einen Prominenten daten

Linda Braunberger (24) ist noch auf der Suche nach der großen Liebe. Der Zukünftige der einstigen Germany's Next Topmodel-Kandidatin sollte gewisse Merkmale erfüllen – wie beispielsweise, dass er wie sie ebenfalls in der TV-Branche tätig ist. In ihrer Instagram-Story erklärt sie auf Nachfrage eines Followers, dass ihr Partner zwar "nicht zwangsläufig" ein Promi sein muss, sie es aber "bevorzuge". "Meiner Meinung nach hat die Person dann mehr Verständnis für meinen Job und weiß selbst, wie das Business läuft. Habe da in meiner vergangenen Beziehung schlechte Erfahrungen gesammelt", schreibt das Model.

Ob sie auch schon jemanden ins Auge gefasst hat? Im vergangenen Monat erschien Linda nämlich mit Jermaine Diallo, bekannt aus dem Format Germany Shore, auf einem Event in Berlin. Blitzlichtgewitter hakte daraufhin nach, ob der Realitystar ihrem Typ Mann entspreche – und sie zeigte sich alles andere als abgeneigt. "Das ist eine sehr gemeine Frage. Ja, ich finde, Jermaine ist extrem gut aussehend. Ja, voll, 100 Prozent mein Typ", gestand sie verlegen, verriet aber nicht, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Der Content Creator sei aber ein "Gentleman" und die "perfekte Berlinbegleitung".

Die 24-Jährige suchte bereits im Fernsehen nach dem richtigen Partner. Sie gehörte im vergangenen Jahr zu der vierten Staffel Are You The One – Reality Stars in Love, konnte ihr Glück trotz einiger Flirts jedoch nicht finden. Nun probiert es Linda bald in einer anderen Show: Sie wird ab dem 28. April bei Ex on the Beach zu sehen sein. Wie es dort in Sachen Liebe für die TV-Persönlichkeit läuft, bleibt abzuwarten – neben Calvin Kleinen (33) und seinem Bruder Marvin, Marc-Robin Wenz und Love Island-Bekanntheit Luca zählt aber auch Jermaine zu den männlichen Kandidaten.

Anzeige Anzeige

Instagram / jermaine.diallo Jermaine Diallo, "Germany Shore"-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger im März 2025

Anzeige Anzeige