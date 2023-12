"Vermisse meinen Michael": Ralf Schumacher offen über Bruder

Ralf Schumacher (48) redet offen über seinen großen Bruder. Als begnadeter Rennfahrer feierte Michael Schumacher (54) in der Formel 1 große Erfolge. Doch 2013 hatten erschreckende Neuigkeiten die Runde gemacht: Beim Skifahren verunglückte der Rekordmotorsportler und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Seitdem bewahrt seine gesamte Familie Stillschweigen zu seinem aktuellen Zustand. Nun spricht Ralf aber offen in einem Interview über seinen Michael...

In einem Gespräch mit Bild äußert sich der 48-Jährige nun zu dem Schicksal seines Bruders – und macht deutlich, wie eng das Verhältnis zwischen den Geschwistern ist: "Michael ist nicht nur mein Bruder, sondern in jungen Jahren war er mehr auch mein Coach und Mentor. Er hat mir im Kartsport einfach alles beigebracht." Genau so wie sein großer Bruder war nämlich auch Ralf begeisterter Rennsportfahrer. Umso mehr leide er jetzt: "Ich vermisse meinen Michael von damals. Das Leben ist manchmal ungerecht. Michael hatte in seinem Leben oft Glück gehabt, doch dann kam dieser tragische Unfall."

Auch gibt der Ex von Cora Schumacher (46) zu, dass der tragische Unfall seines Bruders auch ihn veränderte habe. "Ich kann für mich sagen, dass sein Unfall auch für mich ein sehr schlimmes und einschneidendes Erlebnis war. Aber vielmehr nicht nur für mich, beispielsweise auch für Michaels Kinder: Mick (24), wie wir alle wissen, war damals als junger Teenager dabei", offenbart Ralf außerdem.

Getty Images Corinna und Michael Schumacher im Januar 2005

Getty Images Michael und Ralf Schumacher, August 1997

Getty Images Ralf und Michael Schumacher, März 2001

