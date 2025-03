Klaas Heufer-Umlauf beendet überraschend "Late Night Berlin"

Klaas Heufer-Umlauf (41) hat völlig überraschend das Ende seiner Talkshow "Late Night Berlin" verkündet. Nach sieben Jahren Laufzeit erklärte der Moderator am Dienstagabend in der ersten neuen Folge nach der Sommerpause, dass er keine Lust mehr auf das Format habe. Er wolle selbst den richtigen Zeitpunkt wählen, aufzuhören, bevor der Sender ProSieben dies entscheide. "Ich geh' jetzt, denn man muss eben auch wissen, wann es vorbei ist. Und das ist jetzt", sagte Klaas in der nur 13 Minuten langen Sendung. Eine kurze Einblendung, die auf den 22. April verweist, lässt jedoch vermuten, dass der Moderator bereits an einem neuen Projekt arbeitet.

Die Entscheidung wurde offenbar gut vorbereitet, wie auch die für diese Abschiedsfolge produzierten Einspielclips zeigen. Darin hinterfragt eine Off-Stimme selbstkritisch die allgemeine Zukunft des klassischen Late-Night-Formats. "Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt", hieß es darin. Die sinkenden Quoten, zuletzt laut DWDL bei nur noch 300.000 Zuschauern, waren zudem ein klares Zeichen: "Late Night Berlin" war nicht mehr der Publikumsmagnet, der er einmal war. Trotzdem war die Sendung für Klaas über Jahre hinweg eine Möglichkeit, seinen unverwechselbaren Humor und seine Spontanität unter Beweis zu stellen.

Mit Formaten wie Circus Halligalli oder Joko & Klaas gegen ProSieben haben der 41-Jährige und sein langjähriger Weggefährte Joko Winterscheidt (46) das deutsche Fernsehen geprägt. Vor wenigen Tagen meldeten sich die beiden mit ihrem neuen Konzept "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" zurück, das mit frischen Ideen und starkem Zuspruch startete. Mit einem beeindruckenden Marktanteil von 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern wurde ProSieben laut Presseportal eindeutiger Quotensieger in dieser wichtigen Zielgruppe. Vor Ort – am Autohof Bad Rappenau Nord – versammelten sich 2.324 Menschen, um selbst an der außergewöhnlichen Quizshow teilzunehmen.

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Filmpreis 2023

ProSieben Joko und Klaas bei "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", März 2025

