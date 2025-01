Deshalb klärte Jennifer Aniston Affärengerüchte um Obama auf

Seit einiger Zeit kursieren hartnäckige Gerüchte um eine Ehekrise bei Ex-Präsident Barack Obama (63) und seiner Frau Michelle Obama (61). Verschiedenen Spekulationen zufolge soll sogar Hollywoodstar Jennifer Aniston (55) eine wichtige Rolle bei dem Beziehungsdrama spielen. Nachdem Jennifer bereits in einer Talkshow die Behauptungen ganz klar dementiert hatte, melden sich nun sogar Vertraute der Schauspielerin zu Wort. So erläutert eine Quelle gegenüber Daily Mail, dass Jennifer zu Beginn keinen Kommentar dazu abgeben wollte. Doch dann änderte sie ihre Meinung: "Sie beschloss, die Sache zu beenden, bevor sie noch mehr aus dem Ruder laufen konnte."

Die Darstellerin erklärte bereits vor Monaten im Interview mit Jimmy Kimmel (57), dass jegliche Affärengerüchte eine Lüge seien: "Diese Geschichte ist absolut nicht wahr. Es ist einfach nur absurd!" Die Insider betonen, dass Jennifer vollkommen ratlos sei, wer sich solche Geschichten ausdenke. Die gesamte Situation mache ihr zudem sehr zu schaffen: "Sie ist nicht nur beunruhigt, sondern völlig verwirrt." Die US-Amerikanerin sei vor allem wegen Michelle besorgt, da sie selbst aus erster Hand weiß, wie es ist, im Mittelpunkt solcher Skandal-Storys zu stehen. Schließlich gab es auch während ihrer Ehe mit Brad Pitt (61) einige Untreuegerüchte mit Angelina Jolie (49), die sich am Ende als wahr herausstellten.

Auch wenn die 55-Jährige womöglich gar keine Rolle in Baracks potenzieller Liebeskrise spielt, so lassen sich die Hinweise auf einen Ehekrach nicht von der Hand weisen. Die Tatsache, dass das Traumpaar zuletzt kaum Events zusammen besuchte, sorgt bei den Fans für Bedenken. So besuchte Barack unter anderem Donald Trumps (78) Amtseinführung ohne seine Gattin. Daraufhin häuften sich auf X die Kommentare zu einem bevorstehenden Ehe-Aus. "Ich sage es: Die Obamas werden sich scheiden lassen", prophezeite ein User.

Getty Images Barack Obama und Michelle Obama, August 2024

Getty Images Barack Obama bei Donald Trumps Amtseinführung, Januar 2025

