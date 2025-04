Nach Erfolg von Staffel zwei: Netflix' "Monster" geht weiter

True-Crime-Serien konnten sich im Laufe der Jahre eine riesige Fangemeinschaft aufbauen. Auf Netflix ist es insbesondere Ryan Murphys (59) Show "Monster", die eine hohe Anzahl an Zuschauern anzieht. Nach dem Erfolg der vergangenen Staffeln wird sich auch die kommende um einen Serienmörder drehen. Diesmal wird die Geschichte von Ed Gein alias Plainfield Ghoul beleuchtet, der Ende der 1950er-Jahre Schlagzeilen als Leichenschänder machte und für den Mord an zwei Frauen verurteilt wurde. Wie Netflix Tudum berichtet, ist auch schon bekannt, wer die Hauptrolle spielt: "Sons of Anarchy"-Star Charlie Hunnam (45) schlüpft in die Rolle des US-Amerikaners. Wann die Staffel kommt, ist noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen aber bereits im vergangenen Oktober begonnen haben.

Neben dem 45-Jährigen gehören noch weitere bekannte Gesichter zum Cast der US-Serie. Laurie Metcalf (69), bekannt aus "Lady Bird" oder The Big Bang Theory, wird ebenfalls eine Schlüsselrolle übernehmen: Sie spielt Eds Mutter Augusta Gein, zu der er eine krankhafte Beziehung gehabt haben soll. Das Verhältnis der beiden wurde in Robert Blochs Roman "Psycho" thematisiert und daraufhin in Alfred Hitchcocks (✝80) gleichnamigem Film aufgegriffen – weshalb auch der Filmregisseur in die Handlung der Show eingebunden wird. Er wird vom britischen Schauspieler Tom Hollander (57) verkörpert, während Olivia Williams (56) seine Frau Alma darstellen wird.

Mit der dritten Staffel erweitert Netflix das Konzept, das mit Jeffrey Dahmers Geschichte begann und schließlich die Menendez-Brüder Lyle (57) und Erik (54) in den Fokus rückte, die 1996 für den Mord an ihren Eltern zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Doch nicht alle empfangen das Format mit offenen Armen: Netflix-Star Penn Badgley (38), der in You ebenfalls einen Serienmörder spielt, äußerte in der Vergangenheit bereits kritische Worte in Bezug auf die Verfilmung realer Verbrechen. "Bei unserer Serie soll man sich in Joe verlieben, das ist unsere Schuld", erklärte er gegenüber Entertainment Tonight und ergänzte: "Ted Bundy, das ist deine eigene Schuld. Jeffrey Dahmer, das ist... das ist die Schuld von Netflix! Das lastet ganz klar auf den Schultern von Netflix."

Getty Images Charlie Hunnam, Schauspieler

Getty Images Erik und Lyle Menendez im Dezember 1992

