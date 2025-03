Während Entzug? Mike Cees feiert in Nobeldisko in Kitzbühel

Nanu, was macht Mike Cees denn da in Kitzbühel? Vergangenen Monat verkündete der Realitystar, aktiv gegen seine Kokainsucht anzukämpfen und einen Entzug in einer Münchner Klinik begonnen zu haben. Knapp einen Monat später teilt er nun eine Instagram-Story, in der er im Club Take Five – einem Nobelschuppen in Kitzbühel – feiert. Ein überraschendes Bild angesichts dessen, dass seine Fans doch eigentlich davon ausgegangen sind, dass sich die TV-Bekanntheit gerade in Therapie befinde.

Wenn sich der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat nicht selber dazu äußert, könnte seine Ex-Frau Michelle Monballijn Aufschluss geben. Der Schauspielerin erteilte Mike nämlich eine Generalvollmacht, die sie befähigte, während seiner Zeit in der psychiatrischen Behandlung wichtige Entscheidungen für ihn zu treffen. "Ich vertraue Michelle mehr als mir selbst", begründete Mike seinen Entschluss im Gespräch mit Bild. Er sei sich bewusst, dass er unter Drogeneinfluss oft falsche Entscheidungen treffe. Daher wolle er die Verantwortung an jemanden abgeben, der für ihn nur gute Absichten habe. Von Michelles Seite kam bislang aber noch kein öffentlicher Kommentar zu seiner Instagram-Story.

Dass Mike mal so über seine Ex-Partnerin sprechen würde, hätte vor einigen Jahren wohl noch niemand vermutet. 2021 gaben sich die 46-Jährige und der Berliner das Jawort. Ihre Beziehung war aber stets ein Auf und Ab – nicht nur einmal trennten sie sich. Im Oktober 2023 zog Michelle den endgültigen Schlussstrich und trennte sich. Bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an Prominent getrennt lieferten sie sich noch einen Rosenkrieg, der es in sich hatte. Vergangenen August verkündeten die beiden Social-Media-Stars aber, ihr Kriegsbeil begraben zu haben.

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt" im Jahr 2024

Instagram / mikecees_official Michelle Monballijn und Mike Cees

