Mous Ex als "Temptation Island"-Verführerin: So fühlt Vivien

Bei Temptation Island wird es spannend – ganz besonders für die Teilnehmerin Vivien. Wie in der aktuellen Folge zu sehen ist, bekommt sie beim ersten Lagerfeuer Bilder ihres Partners Mou gezeigt. Doch ihr Schatz ist nicht der Einzige, den sie in der Villa bereits kennt: Verführerin Nastasia ist eine Verflossene von Mou. Sie dort zu sehen war für Vivien ein großer Schock, wie sie gegenüber Promiflash verrät: "In dem Moment war ich sehr schockiert, da wir Mädels immer wieder darüber geredet haben, was wäre, wenn eine Verführerin in der Villa ist, die unseren Freund kennt." Damit, dass es sie treffen könne, habe sie nicht gerechnet. Sie hatte "direkt ein mulmiges Bauchgefühl", gibt sie zu.

Aber auch Mou zeigte sich schockiert, als er Nastasia unter den Verführerinnen erkannte. Er habe nicht damit gerechnet, sie dort anzutreffen. Breitete sich bei dem Göttinger womöglich auch die Angst aus, ihrer Versuchung nicht widerstehen zu können, will Promiflash wissen? Scheinbar nicht: "Ich hatte keine Angst, ihrer Versuchung nicht widerstehen zu können, da ich mit der Vergangenheit abgeschlossen hatte und ich, wenn nur auf neutraler Basis mit ihr kommunizieren wollte." Von dem Zufall, ihren Verflossenen dort wiederzusehen, war auch Nastasia überrascht. Aber sie konnte sich nicht vorstellen, noch einmal etwas mit ihm anzufangen – "da er ja nicht der Treueste ist und es einfach auch nur ‘freundschaftlich’ passt", verrät sie.

Wie im Vorspann der nächsten Folge zu sehen ist, scheint Mou ziemlich angespannt wegen der Bilder, die seine Freundin zu sehen bekommen wird. "Ich glaube, dass die Vivi ausrasten wird, wenn sie sieht, dass Nastasia hier ist. Für sie ist es auch eine Bedrohung – das war ja eine Ex-Affäre von mir", meint er. Promiflash erzählt er zudem: "Ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht, wie es Vivien damit gehen wird, wenn sie Nastasia sieht." Der "Temptation Island"-Teilnehmer habe von vornherein gewusst, dass es Vivien stören wird.

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Nastasia, "Temptation Island"-Verführerin

RTL/ Lukas Otte/ Banijay Productions Germany Vivien und Mou, "Temptation Island"-Kandidaten

