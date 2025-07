Amy Dowden kämpft mit Ängsten vor Rückkehr des Brustkrebs

2023 erhielt Amy Dowden (34) die erschütternde Diagnose Brustkrebs. Die Behandlung der Profitänzerin schlug gut an: Im vergangenen Jahr wurde ihr mitgeteilt, dass keine Anzeichen der Krankheit mehr in ihrem Körper gefunden wurden. Zu Gast in der TV-Show "Lorraine" gesteht die TV-Bekanntheit aber, dass ihr dadurch nicht die Angst genommen wurde. "An die Rückkehr von Brustkrebs denke ich fast täglich, und ich lerne immer noch, wie ich mit diesen Gefühlen und dem Leben nach meiner Diagnose umgehen muss – ich nehme es Tag für Tag", gesteht sie. Erst nach fünf Jahren, in denen ihr Körper krebsfrei bleibt, könne man davon sprechen, die Krankheit endgültig besiegt zu haben.

Amy behält trotz der erfolgreichen Behandlung eine nüchterne Einstellung zu dem Thema. "Ich muss immer noch Medikamente nehmen, ich muss immer noch jeden Monat für mindestens fünf Jahre in die Onkologie, um eine Spritze zu bekommen. Ich wurde in die Menopause versetzt. Ich weiß nicht, ob ich jemals eigene Kinder bekommen kann", erzählt sie offen. Das Leben nach der Behandlung sei nach wie vor "sehr hart" für sie. Inzwischen wisse sie aber, wie wichtig es ist, sich auch dabei nicht mit anderen zu vergleichen. Jeder heile auf seine Weise und in seinem Tempo: "Ich glaube, ich habe vergessen, nach der Behandlung freundlich zu mir selbst zu sein, und ich habe im letzten Jahr wirklich gekämpft. Ich glaube, ich habe das, was passiert ist, nicht richtig verarbeitet."

Nichtsdestotrotz tut die 34-Jährige viel dafür, um sich Tag für Tag zurück ins Leben zu kämpfen. Besonders freut sich die Waliserin darauf, bald wieder ihre Rolle als Profitänzerin in der beliebten TV-Show Strictly Come Dancing einzunehmen. "Ich bin so dankbar, wieder Teil der besten Show im Fernsehen zu sein! Strictly hat mich durch die Höhen und Tiefen meines Lebens begleitet", schrieb Amy nach der Verkündung auf Instagram.

Getty Images Amy Dowden, Tänzerin

Getty Images Amy Dowden im Oktober 2023

