Trotz Remission: Amy Dowden teilt besorgniserregenden Fund

Amy Dowden (35) gibt einen neuen Einblick in ihren Gesundheitszustand. Nachdem bei ihr im Mai 2023 Brustkrebs diagnostiziert wurde und sie sich infolgedessen einer Mastektomie und Chemotherapie unterziehen musste, befindet sich die Profitänzerin zurzeit in Remission. Doch ganz verschwunden ist die Angst vor dem Krebs nicht. In der "The Dr Hilary Show" berichtete sie nun: "Toi, toi, toi, es gibt gerade keine Anzeichen einer Erkrankung. Aber ich hatte einige Schreckmomente, mit verdächtigen Stellen auf meiner anderen Brust, was nicht angenehm war."

Zum aktuellen Zeitpunkt stehen noch weitere Biopsien aus, die Gewissheit bringen sollen. Amy versucht, optimistisch zu bleiben, doch die Krankheitsgeschichte ihrer Familie gibt ihr zu denken. "In meiner Familie gibt es viele Fälle von Brustkrebs, daher müssen jetzt wichtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden. Aber ich bin in sehr, sehr guten Händen", berichtete sie in der Talkshow.

Neben ihrer beeindruckenden Rückkehr zu Strictly Come Dancing, wo sie in diesem Jahr mit ihrem prominenten Tanzpartner Thomas Skinner antrat, zeichnet sich Amys Leben auch durch persönliche Stärke aus. Davon zeigte sich kürzlich auch König Charles (76) beeindruckt. Der Regent verlieh der Tänzerin im Februar einen königlichen Orden. Seitdem darf die Waliserin den Titel "Member of the Order of the British Empire" tragen. Diese Ehre war für die 35-Jährige schwer in Worte zu fassen. "Es ist wie ein außerkörperliches Erlebnis", berichtete sie nach der Feier gegenüber The Standard.

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, Tänzerin

Getty Images Amy Dowden, Tänzerin

Instagram / theroyalfamily König Charles und Amy Dowden, Februar 2025