Kinderwunsch nach Krebsbehandlung? Amy Dowden ist besorgt

Amy Dowden (35), bekannt aus Strictly Come Dancing, hat in ihrem bewegenden Kampf gegen Brustkrebs stets auch ihren größten Traum im Blick behalten: Mutter zu werden. Im Mai 2023 erhielt die Tänzerin die Diagnose Brustkrebs dritten Grades, nachdem sie einen Monat zuvor einen Knoten entdeckt hatte. Es folgten eine Mastektomie, Chemotherapie und eine Hormonbehandlung, die eine frühe Menopause auslöste. Ihre Bemühungen, ihre Fruchtbarkeit zu schützen, trugen dennoch Früchte. Amy ließ Embryonen einfrieren – ein Hoffnungsschimmer für die Zukunft mit ihrem Ehemann Ben Jones, mit dem sie eine Familie gründen möchte. Im Podcast "Breast Cancer Uncovered" verriet sie, dass ihre Sorgen um die Chancen dennoch bestehen.

In dem emotionalen Interview teilte Amy kürzlich ihre Ängste und Hoffnungen hinsichtlich ihrer Kinderwunschreise. Hormongesteuerter Krebs, wie in ihrem Fall, erforderte eine Behandlung mit Anti-Östrogen-Medikamenten, die die Funktion der Eierstöcke stark beeinträchtigen können. Doch neue Studien versprechen eine möglicherweise schonendere Behandlungsmöglichkeit. Für Amy ist das ein Lichtblick: "Das sind gute Neuigkeiten, weil ich mich in genau dieser Situation befinde", erklärte sie. Ihr Onkologe habe ihr jedoch geraten, mindestens zwei Jahre lang krebsfrei zu bleiben, bevor sie konkrete Schritte in Richtung einer Familie unternehmen könne. "Ich wollte schon immer Mutter werden. Das ist etwas, das mich eben beschäftigt", gestand die Tänzerin.

Seit 2017 begeistert Amy mit ihren Auftritten als Profi-Tänzerin im beliebten TV-Format "Strictly Come Dancing". In der Staffel im Jahr 2019 schaffte sie es mit Karim Zeroual bis ins Finale und verpasste nur knapp den Sieg. Neben ihrer beeindruckenden Karriere spricht sie immer offener über ihre persönlichen Herausforderungen. Diese Offenheit macht sie nicht nur zu einer Inspirationsquelle für Fans des Tanzens, sondern auch für Menschen, die ähnliche Kämpfe durchleben.

Anzeige Anzeige

Imago Amy Dowden, Tänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / amy_dowden Amy Dowden, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Amy Dowden im März 2022