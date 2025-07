Diesen Sci-Fi-Klassiker bereut Gary Oldman noch heute

Gary Oldman (67) hat offenbart, dass er seine Rolle in dem Sci-Fi-Klassiker "Das fünfte Element" von 1997 bis heute bereut. Obwohl der Film sowohl von Kritikern hochgelobt wurde als auch kommerziell ein Erfolg war, sagte der Schauspieler in einem Playboy-Interview, dass er den Film "nicht ausstehen" könne. Zu der Zeit habe er jedoch einen Gefallen bei Regisseur Luc Besson (66) einlösen müssen, der ihm zuvor bei seinem eigenen Filmprojekt "Nil By Mouth" als Produzent unter die Arme gegriffen hatte. "Er rief an und sagte: 'Du musst einen Film mit mir machen.' Es war ein Gefallen", erinnerte sich Gary.

Das Drehbuch von "Das fünfte Element" habe Gary laut eigener Aussage nicht wirklich zugesagt, aber er akzeptierte die Rolle des Bösewichts Jean-Baptiste Emanuel Zorg, da er sich gegenüber Luc verpflichtet fühlte. Der Schauspieler, der zuvor bereits im Thriller "Léon – Der Profi" mit dem französischen Regisseur zusammengearbeitet hatte, brillierte trotzdem in seiner Darstellung eines exzentrischen und skrupellosen Schurken. Der Film, der ein Budget von über 77 Millionen Euro hatte und damals als die teuerste europäische Produktion galt, wurde ein Kultklassiker der 1990er-Jahre.

Trotz seiner Abneigung gegenüber "Das fünfte Element" wird Garys Darstellung von Fans des Films häufig als eine der beeindruckendsten seiner Bösewicht-Rollen angesehen. Sein eigener Film "Nil By Mouth" führte ihn als Regisseur auf die Filmfestspiele in Cannes, war aber finanziell kein Erfolg. Gary blickt generell kritisch auf Teile seiner Karriere zurück: Selbst seine gefeierte Rolle als Sirius Black in den Harry Potter-Filmen hält er heute für "mittelmäßig", wie er im "Happy Sad Confused"-Podcast erklärte.

Getty Images Gary Oldman im Mai 2023

Getty Images Filmproduzent Luc Besson bei den 80. Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2023

SIPA PRESS/ Action Press Gary Oldman als Sirius Black in "Harry Potter"

