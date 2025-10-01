Fanboy-Moment: Prinz William schlägt Gary Oldman zum Ritter

Gary Oldman (67) wurde nun bei einer Zeremonie in Windsor Castle von Prinz William (43) zum Ritter geschlagen. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Harry Potter" und "Batman", kniete vor dem Thronfolger nieder, um die Ehrung zu empfangen. Laut People Magazine scherzten die beiden dabei gemeinsam: William soll über Garys Charakter aus der Serie "Slow Horses", einen etwas unansehnlichen Spionageagenten, gewitzelt haben: "Ich will dich einfach nur ordentlich waschen." Gary nahm die Bemerkung mit Humor und konterte charmant: "Nun, ich glaube, ich habe mich heute ganz gut herausgeputzt."

Der Oscar-Preisträger zeigte sich nach der Zeremonie tief bewegt: "Ich fühle mich sehr geehrt, sehr demütig und geschmeichelt, und zwar gleichermaßen", sagte Gary laut People Magazine. "Ich dachte, die Oscars wären eine große Sache. Bei allem Respekt gegenüber der Academy, aber im Vergleich dazu verblasst das Ganze irgendwie." Er bemerkte außerdem, dass Prinz William ein echter Fan sei und seine Rollen in "Das fünfte Element" und "Die dunkelste Stunde" lobte. Neben Gary wurden auch die BAFTA-Preisträgerin Samantha Morton (48) sowie Fußballspielerin Rachel Daly während der Veranstaltung geehrt.

Über die Jahre hat Gary Oldman nicht nur zahlreiche Filme gedreht, sondern auch eine treue Fangemeinde aufgebaut – zu der nun offenbar auch der Prinz von Wales gehört. William, der regelmäßig Einblicke in sein Leben als Royal und dreifacher Vater gibt, scheint selbst ein Faible für Dramen und herausragende Schauspielkunst zu haben. Das Zusammentreffen war wohl für beide Seiten ein voller Erfolg. Für Gary bleibt dieser Moment jedoch einzigartig, wie er selbst betonte: "Es war einfach wundervoll." Die Ehrung in Windsor Castle zeigt einmal mehr, wie sehr seine künstlerischen Leistungen geschätzt werden. Sowohl von den Fans als auch von prominenten Persönlichkeiten wie Prinz William.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gary Oldman und Prinz William

Anzeige Anzeige

Getty Images Gary Oldman nach seinem Ritterschlag im Windsor Castle 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William im Juni 2025 bei der Gin-Verkostung

Anzeige