So denkt Natascha Ochsenknecht über Jimi Blues Verhaftung

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgte kürzlich für Schlagzeilen: Der Schauspieler stand wegen einer unbezahlten Hotelrechnung vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihm schweren Betrug vor, doch seine Mutter Natascha Ochsenknecht (61) sieht die Sache gelassener. In der Familien-Dokumentation "Diese Ochsenknechts" erklärte die TV-Bekanntheit: "Da sehe ich keine kriminelle Energie. Er hat einfach Scheiße gebaut. Er ist ja nicht vorsätzlich da rein und hat gesagt: 'Oh, ich gehe jetzt ins Hotel, ich mache Urlaub und bezahle nicht.'"

Natascha sprach außerdem offen darüber, dass sie nicht nachvollziehen kann, warum die Angelegenheit derartig hochgekocht wurde. Für sie sei das Verhalten ihres Sohnes zwar ein klarer Fehler, aber kein krimineller Akt. "Das ist ein Scheißebauer, kriminell ist für mich etwas anderes", stellte sie in der Sendung klar. Auch Jimi Blue betonte, dass es sich nicht um eine betrügerische Absicht gehandelt habe.

Ebenfalls in der Familienshow äußerte er sich zu dem Vorfall und gab zu, dass er die Rechnung so lange nicht bezahlt habe, weil er ein persönliches Problem mit dem Wirt hatte. "Ich dachte mir: 'Komm, ich lasse den jetzt noch ein bisschen warten.' Der hat mich einfach auch genervt mit dem, was er in der Öffentlichkeit immer gesagt hat", gestand er. Die Rechnung hätte er laut eigener Aussage ohne Probleme begleichen können, weshalb er sich mittlerweile über seine Dickköpfigkeit ärgere: "Du Idiot, du hast genug Geld gehabt, das hundertmal zu bezahlen, warum hast du es nicht einfach getan."

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue, 2017

Imago Natascha Ochsenknecht, 2025

IMAGO / APress Jimi Blue Ochsenknecht, Schauspieler