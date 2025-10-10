Bei Promi-BB: Jimi Blue bereut fehlenden Kontakt zu Snow

Jimi Blue Ochsenknecht (33) öffnet sich bei Promi Big Brother immer mehr. Ein Thema, das den Schauspieler und die Medien in den vergangenen Jahren beschäftigt hat, ist seine Beziehung zu Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) und ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4). Im Gespräch mit seinen Mitbewohnern gesteht er, dass er sich der Kleinen gegenüber nicht fair verhalten habe und ergänzt nachdenklich: "Snow ist jetzt vier geworden, und das ist der erste Geburtstag, den ich mitbekommen habe. Das erste Mal Halloween, Kürbis schnitzen. Das fehlt mir, und das bereue ich."

Der "Die Wilden Kerle"-Star erzählt, dass Yeliz' Schwangerschaft für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung war. Nach der Geburt verschärften sich die Konflikte. Jimi Blue zog nach Berlin, distanzierte sich von seiner gesamten Familie und stürzte sich in ein exzessives Partyleben. "Ich wusste es in der Situation nicht besser. Wenn man mental nicht auf der richtigen Spur ist und sich nur noch abschießt, ist es nicht einfach, wieder in die richtige Spur zu kommen", gibt er zu verstehen. Seine Promi-BB-Kollegen reagieren mitfühlend auf diese Offenbarungen. Sarah-Jane Wollny (27) findet: "Die Kunst ist, sich aus den Tiefen wieder hochzukämpfen. Und das hast du geschafft. Daran musst du festhalten. Das ist eine Stärke."

Inzwischen haben Yeliz und der 33-Jährige wieder ein gutes Verhältnis. Auch seinen Bruch mit Familie Ochsenknecht konnte Jimi aufarbeiten. Bei der ersten Liveshow von "Promi Big Brother" saß sogar Mama Natascha Ochsenknecht (61) im Publikum. Zur Versöhnung gehörte auch eine große Portion Selbstreflexion. "Ich habe früher falsch kommuniziert, deswegen ist für mich Kommunikation superwichtig, ich spreche die Sachen inzwischen direkt an, wenn mich was nervt oder traurig macht", berichtet der Münchner im Rohbau.

Joyn Jimi Blue Ochsenknecht bei "Promi Big Brother"

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025

ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere