Kelly-Family-Comeback? Michael Patrick Kelly verrät Pläne

Michael Patrick Kelly (48) zeigte sich im Gespräch im Ö3-Format "Frühstück bei mir" so offen wie selten zuvor. Der Sänger sprach über die Bedeutung des Advents als Zeit der Besinnung, in der er sich auf Beziehungen zu Gott, anderen und sich selbst konzentriert. Doch auch seine Kindheit und die damit verbundenen Herausforderungen kamen zur Sprache. Der frühe Verlust seiner Mutter und der Druck als junger Bandleader der Kelly Family hinterließen Spuren bei ihm. "Ich habe gelernt, zu funktionieren. Heute merke ich, dass ich mich selbst vernachlässigt habe", erklärte er. Mit Blick auf die Zukunft betonte er: "Jetzt ist es Zeit, nicht mehr so hart zu mir selbst zu sein."

Ein weiteres emotionales Thema war für Michael Patrick die Beziehung zu seinem Vater, die lange Zeit schwierig war. Die Versöhnung gelang ihm erst Jahre später mithilfe einer Familienaufstellung. "Die Therapeutin sagte mir, ich solle meinem Vater sagen, was ich mich nie zu sagen getraut habe. Danach habe ich ihm vergeben", erinnerte er sich. Neben diesen persönlichen Enthüllungen sprach der Sänger auch über seine Liebe zu Ehefrau Joelle, mit der er seit über 20 Jahren verheiratet ist. "Für mich ist sie ein Geschenk des Himmels", schwärmte er. Joelle und er kannten sich bereits als Teenager, wobei sich erst nach Michael Patricks Klosterjahren eine echte Beziehung zwischen ihnen entwickelte.

Im Hinblick auf seine berühmte Familie zeigte sich Michael Patrick entspannt. Er betonte, dass Weihnachten mit zwei seiner Geschwister gefeiert werde und der Kontakt zu den anderen über Telefon gehalten würde. Streitigkeiten innerhalb der Kelly Family beschreibt er augenzwinkernd als "brasilianische Soap". Ein mögliches Comeback der Familie will er aber nicht ausschließen: "Vielleicht für einen Sommer, zum Beispiel zehn Shows, das könnte ich mir vorstellen." Das Verhältnis zu seinen Geschwistern sei inzwischen wesentlich persönlicher und menschlicher im Vergleich zu früher, als sie vor allem eine Band und ein Business waren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly im Oktober 2021 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Patrick Kelly, Sänger