Malou Jolié: Tanja Makarić ist zum ersten Mal Mama geworden

Tanja Makarić (28) verkündet auf Instagram zuckersüße Nachrichten: Ihre Tochter ist auf die Welt gekommen! Die Influencerin widmet diesem besonderen Ereignis einen emotionalen Post, auf dem die Füße der Influencerin, ihres Babys und einer unbekannten Person zu sehen sind – möglicherweise die des Vaters. "Malou Jolié [Malou, die Schöne]. Am 20.12.2025 ist unsere Tochter auf die Welt gekommen und mit ihr eine unendliche Liebe. Das Glück ist kaum in Worte zu fassen", schwärmt Tanja.

Mit dem Posting bestätigt Tanja nun, worauf viele ihrer Follower bereits gehofft hatten. Die Verkündung der Geburt kommt wenige Tage nach einer auffälligen Social-Media-Pause, in der es auf ihrem sonst so aktiven Profil ungewohnt ruhig geworden war. Unter dem Beitrag trudeln bereits zahlreiche Glückwünsche von Fans, Freunden und Netz-Kollegen ein. "Glückwunsch", kommentiert Maren Wolf (33). Ein Fan schreibt: "Herzlichen Glückwunsch, Tanja! So ein schöner Name!"

Bereits vor rund einer Woche hatte die Influencerin in ihrer Social-Media-Story offen gemacht, wie wichtig ihr der richtige Zeitpunkt für ein Baby war. Sie erklärte ihren Fans, dass sie lange an sich gearbeitet und auf ihre mentale Gesundheit geachtet habe. "Ich hätte vorher keine Kinder bekommen. Nicht, weil ich keine jemals wollte, sondern weil das einfach nicht für mich gestimmt hat", verriet die einstige Profischwimmerin und sprach dabei offen über ihre Erfahrungen mit Therapie und Selbstfürsorge.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025