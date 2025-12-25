Nach 26 Jahren: Vergessener 90er-Thriller erobert Netflix

Der Mystery-Thriller "Stigmata" aus dem Jahr 1999 erlebt ein überraschendes Comeback und stürmt nach 26 Jahren die Netflix-Charts. In dem Film spielt Patricia Arquette (57) die atheistische Friseurin Frankie, die plötzlich von mysteriösen Wunden gezeichnet wird, die an die Stigmata Christi erinnern. Gabriel Byrne (75) spielt die Rolle des Priesters Andrew, der im Auftrag des Vatikans Nachforschungen anstellt, ob hinter den Verletzungen ein göttliches oder möglicherweise dämonisches Phänomen steckt. Mit Platz fünf in den Netflix-Top-10 hat der Religions-Thriller einen beachtlichen Wiedereinstieg hingelegt, wie Moviepilot berichtet.

Unter der Regie von Rupert Wainwright versammelte "Stigmata" ein Star-Ensemble, darunter auch Jonathan Pryce (78), bekannt aus Filmen wie "Brazil" und "Die zwei Päpste". Der Film, der sich mit Themen wie Religion, Glauben und übernatürlichen Kräften auseinandersetzt, zählt zu den Thrillern, die in den 90er Jahren das Genre geprägt haben. Trotz seiner frühen Beliebtheit war "Stigmata" über viele Jahre in Vergessenheit geraten – bis Netflix ihm nun eine neue Bühne gab.

Während "Stigmata" aktuell für Furore sorgt, musste ein Netflix-Hit hingegen einen deutlichen Rückschlag hinnehmen: Die fünfte Staffel von Stranger Things erlebte nach ihrem Rekordstart einen überraschenden Zuschauereinbruch. Wie das Magazin Variety berichtete, erzielte die neue Staffel zunächst den stärksten Start einer englischsprachigen Produktion auf Netflix. Doch schon in der zweiten Woche ging es rapide bergab. Die Serie konnte zwar 23,6 Millionen Views und 112,7 Millionen geschauten Stunden verzeichnen, blieb damit aber weit hinter den Zahlen der vierten Staffel zurück.

Imago Gabriel Byrne und Patricia Arquette in einer Szene aus dem Film "Stigmata"

Getty Images Jonathan Pryce, April 2021

Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"