Nicht faul: Darum wartet Ryan Wöhrl mit dem Antrag für Lina

Ryan Wöhrl und Lina Baumann sprechen offen über ihre Zukunftspläne – und der Verlobungsring ist dabei das große Thema. Das Paar lebt bereits seit einiger Zeit zusammen, teilt sich mehrere Haustiere und wirkt vor der Kamera sichtlich vertraut. Trotzdem sind die beiden noch nicht verlobt. Auch wenn Lina Ryans Meinung nach gern schon "seit über einem Jahr verlobt" wäre, lässt sich der AYTO-Star damit noch etwas Zeit – aus einem ganz bestimmten Grund: "Ich möchte einfach so ein fixes Standbein haben, wo man weiß: Okay, jetzt läuft es und jetzt kann man sich bereitmachen für den nächsten Schritt", betont er gegenüber Promiflash.

Und wenn es dann läuft? "Dann kann das von mir aus auch schnell gehen, dass man sich direkt verlobt, direkt heiratet und Kinder, was weiß ich. Aber ich will erst dieses Standbein haben. Es geht gar nicht darum, wie sehr ich Lina liebe oder so. Ich würde sie sofort heiraten", stellt er klar. Auch das Familienkapitel ist bereits Gesprächsthema: Während Lina aktuell mit einem Kind plant, kann sich Ryan zwei vorstellen. "Wir gucken mal nach dem ersten Kind. Ob ich dann noch Bock hätte, noch ein zweites Kind zu gebären und das zu erziehen. Aber laut mir würde ich am liebsten nur eins haben", erklärt die Influencerin.

Nun stehen für die ehemaligen Sommerhaus-Teilnehmer erst einmal die Weihnachtsfeiertage an. Im Interview mit Promiflash verrieten sie, wie sie das Fest der Liebe verbringen – und dass diesmal die Familienzeit im Mittelpunkt steht. Heiligabend verbringt das Paar bei Ryans Familie in der Nähe ihres Wohnortes in Bayern, im Kreise seiner Eltern, seiner Schwester und der Großmutter. Ebenfalls mit dabei: ihre Hunde. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht es für sie dann nach Koblenz, wo sie mit Linas Familie feiern. "Heißt also Cousine, Cousins, Tanten, Onkel. Ja, ich habe da ein bisschen mehr in petto", so die Social-Media-Bekanntheit.

Instagram / linuschka Realitystars Ryan Wöhrl und Lina Baumann mit ihren Hunden, Dezember 2025

Instagram / linuschka Lina Baumann und Ryan Wöhrl, Dezember 2025

Instagram / linuschka Realitystars Ryan Wöhrl und Lina Baumann, Dezember 2025