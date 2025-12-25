Chris Hemsworth verletzt sich im Familienurlaub auf Fidschi

Chris Hemsworth (42) hat sich während eines Surf-Ausflugs mit seiner Familie auf den Fidschi-Inseln eine schmerzhafte Verletzung zugezogen. Der Schauspieler präsentierte auf Instagram eine tiefe Wunde an seinem rechten Bein, die er sich beim Surfen zugezogen hatte. An der Reise nahmen neben seiner Frau Elsa Pataky (49) auch die drei gemeinsamen Kinder sowie seine beiden Brüder Luke (45) und Liam (35) und sein 71-jähriger Vater Craig Hemsworth teil. Chris teilte in seinem Beitrag zudem mehrere Fotos, die die Familie in entspannter Urlaubsstimmung am Strand und beim Surfen zeigen.

Trotz der Verletzung scheint der Familienurlaub harmonisch verlaufen zu sein. Der Thor-Star postete eine Reihe von Bildern, die Szenen wie einen Surf-Ausflug mit seiner Tochter India oder stimmungsvolle Sonnenuntergangsaufnahmen am Strand mit seinen Brüdern und seinem Vater festhielten. Auch zeigte er innige Momente mit Elsa, darunter ein Foto, auf dem beide lächelnd Santa-Hüte tragen. Für ihre Ehe offenbar ein Rezept: Wie Chris im Podcast "On Purpose" von Jay Shetty verriet, sind gemeinsame Abenteuer und das gegenseitige Raumgeben wichtige Bestandteile ihrer Beziehung. Besonders betont er das "Spaßhaben" und den Stellenwert von Freundschaft in der Ehe.

Immer wieder teilt die Familie Eindrücke aus ihrem Leben. Bereits vor rund drei Monaten hatten Chris und Elsa mit einer romantischen Auszeit auf Fidschi für Schlagzeilen gesorgt. Damals verbrachten die Schauspielerin und ihr Ehemann erstmals nach mehreren Wochen der Trennung wieder intensive Zeit miteinander. Elsa schwärmte auf Social Media: "Fidschi, Sonne, Wellen, Familie, Freunde und Feiern. Das Leben ist schön!" Die fröhlichen Urlaubsfotos zeigten das Paar bei bester Laune am Strand und auf einem Boot gemeinsam mit ihren Kindern.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth, Dezember 2025

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit seinen Brüdern und seinem Vater, Dezember 2025

Instagram / DNNpcZfTWBT Chris Hemsworth und Elsa Pataky im September 2025