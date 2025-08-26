Kim Gloss' Tochter Golda besucht englischsprachige Kita

Kim Gloss (33) hat in einer Instagram-Fragerunde ein privates Detail aus ihrem Familienleben geteilt: Ihre Tochter Golda hat eine neue Kita gefunden und besucht nun eine englischsprachige Einrichtung. "Die Kita startet für Golda. Wir haben die Kita gewechselt und sie besucht jetzt eine englischsprachige Einrichtung", verriet die Sängerin ihren Fans. Besonders erleichtert sei Kim darüber, dass die Eingewöhnung so reibungslos verlaufen ist: "Die Eingewöhnung läuft richtig toll und Golda gefällt es dort wirklich sehr – wir sind total begeistert, wie gut sie sich schon eingelebt hat." Mit diesen Worten ließ die Influencerin die Herzen ihrer Fans höherschlagen und bekam zahlreiche positive Reaktionen.

Die Entscheidung, Golda auf eine englischsprachige Kita zu schicken, dürfte eine besondere sein. Kim bleibt dabei aber ganz optimistisch und lobt ihre Tochter für die schnelle Anpassung. Dabei wollte die Sängerin ursprünglich einfach nur auf Fragen ihrer Follower eingehen – dass sie dabei ein so intimes Familiendetail preisgab, scheint ihre Fans aber nur noch glücklicher zu machen. Kim zeigte sich erfreut darüber, wie gut Golda mit den plötzlichen Veränderungen umgehen kann. Der Kita-Wechsel war sicherlich keine leichte Entscheidung, doch die junge Mutter und ihre Familie scheinen sie nicht zu bereuen.

In den letzten Jahren gibt Kim ihren Fans regelmäßig kleine Einblicke in ihr Leben – sei es als Sängerin, Influencerin oder Mutter. Familiäre Einblicke sind dabei keine Seltenheit, vor allem seit der Geburt ihrer Kinder. Kim, die in jüngeren Jahren etwa durch Reality-TV bekannt wurde, widmet sich heute mit großer Hingabe ihrem Familienglück. Dass sie dabei so offen mit den Herausforderungen und schönen Momenten im Alltag umgeht, dürfte einer der Gründe sein, warum sie so viele Menschen begeistert. Ihre Tochter Golda ist dabei ein immer wiederkehrendes Thema – und scheinbar ein echter Sonnenschein in ihrer Familie.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Dezember 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Golda, Mai 2025

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihren zwei Töchtern und ihrem Stiefsohn

