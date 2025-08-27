Kim Gloss verrät: Ihr Mann wünscht sich noch einen Sohn

Kim Gloss (33) ist vor wenigen Monaten zum dritten Mal Mutter geworden. Ihre jüngste Tochter Rosa erblickte im März das Licht der Welt und ist das zweite gemeinsame Kind von ihr und ihrem Ehemann Alexander Beliaikin. Neben Rosa teilt das Paar auch die einjährige Tochter Golda, während Kims älteste Tochter Amelia aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark (39) stammt. Doch trotz ihres Mutterglücks hat Kim nun entschieden, vorerst das Thema Familienplanung zu pausieren. In ihrer Instagram-Story berichtet sie offen: "Heute war ein echt langer Tag – ich hatte einen wichtigen Termin: Meine Spirale wurde eingesetzt."

In ihrem Beitrag schilderte sie auch, dass diese Entscheidung Auswirkungen auf ihren Mann hat: "Für uns heißt das erstmal Pause beim Baby-Thema, auch wenn mein Mann sich noch einen Sohn wünschen würde. Und witzigerweise kam heute auch direkt meine Periode." Während Alexander offenbar von einem Sohn träumt, zieht Kim es vor, nach der erneuten Geburt erst einmal eine Pause einzulegen und sich ihrer bisherigen Familienkonstellation zu widmen.

Nach drei Schwangerschaften legt Kim viel Wert darauf, ihrem Körper Zeit zur Regeneration zu geben. Wie sie es schafft, trotz der körperlichen Belastungen so fit und schlank zu bleiben, hat sie in der Vergangenheit bereits erklärt: durch eine langsame Rückkehr zu Bewegung und mit Unterstützung ihrer Hebamme. Für die Dreifach-Mama scheint das ein Schlüssel zu einer guten Balance zwischen Familie und Eigenwohl zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Partner Alex