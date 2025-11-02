Anastasiya Avilova erhebt Fremdgehvorwürfe gegen Verlobten

Anastasiya Avilova (37) sorgt derzeit mit einem Instagram-Post für Aufsehen und erhebt darin schwere Vorwürfe gegen ihren Freund Patrick Herbach. In einer Story zeigte die Reality-TV-Bekanntheit einen schwarzen Halloween-Haarreif, der offenbar nicht ihr gehört, und schrieb dazu sarkastisch: "Da findest du so was bei deinem Verlobten zu Hause. Deine Gedanken?" Laut Anastasiya war Patrick zuvor auf einer Halloween-Party, was sie zu der Vermutung brachte, dass das Accessoire nicht lange dort gelegen haben könne. Kurz darauf warf sie den Haarreif kurzerhand in den Mülleimer und ergänzte: "Falls jemand den sucht – habe ich hier gelassen."

Die Vorwürfe scheinen ernst zu sein, denn Anastasiya teilte zusätzlich eine deutliche Botschaft: "Ich kann im Moment nur eins sagen: Sollte Patrick mir wirklich fremdgehen, dann ist er einfach dumm. Und einen dummen Freund brauche ich eh nicht." Was Patrick zu den Anschuldigungen sagt, ist bisher nicht bekannt. Auch ob es bereits eine Aussprache zwischen den beiden gegeben hat, blieb bislang unklar. Damit hatten ihre Fans wohl nicht gerechnet, da das Paar seine Beziehung erst vor wenigen Monaten öffentlich gemacht hatte.

Schon vor vier Monaten stand Anastasiya im Fokus, als ihr Ex-Freund Daniel Roth mit heftigen Vorwürfen gegen sie an die Öffentlichkeit ging. In einem Bild-Interview behauptete Daniel: "Anastasiya ist zu 100 Prozent berechnend, manipulativ und fake. Wenn der Geldhahn zugedreht wird, ist sie weg. Das sollte Patrick einfach wissen." Er warf dem Model vor, ihr gesamtes Umfeld auszunutzen und immer zu erwarten, dass alles bezahlt wird. "Sie hat mich 10.000 Euro im Monat gekostet. Das muss man sich leisten können und wollen", erzählte Daniel offen.

Instagram / patrick_herbach_ Anastasiya Avilova und Patrick Herbach, TV-Pärchen

Instagram / patrick_herbach_ Patrick Herbach und Anastasiya Avilova, "Power of Love"-Paar

Instagram / dannusch Daniel Roth, Partysänger