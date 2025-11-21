Nach Krebskampf: Jessie J und Prinzessin Kate umarmen sich

Ein sehr emotionaler Moment ereignete sich am Mittwochabend, den 19. November, bei der diesjährigen Royal Variety Performance in der Royal Albert Hall in London, als Sängerin Jessie J (37) und Prinzessin Kate (43) sich herzlich umarmten. Jessie, die den Song "I'll Never Know Why" zu Ehren eines verstorbenen Freundes performte, traf nach dem Auftritt auf die Prinzessin von Wales. Beide Frauen haben kürzlich ihre eigenen Erfahrungen mit Krebs gemacht – Kate, die Anfang des Jahres ihre Remission bekanntgab, und Jessie, die nach einer Brustkrebsdiagnose im Juni mehrere Operationen durchstehen musste. "Von Mutter zu Mutter, die gerade erst Krebs durchgemacht hat, wollte ich ihr einfach eine Umarmung geben", sagte Jessie später, wie Just Jared berichtet.

Die Sängerin beschreibt die Begegnung als tief persönlich. In einem Interview bei den Rolling Stone UK Awards erzählte sie, wie sie ihre öffentliche Rolle an diesem Abend bewusst beiseiteschob, um in einem schlichten Trainingsanzug die Sorgen und Ängste anderer Betroffener zu repräsentieren. "Ich war einfach Jessica und nicht Jessie J", erklärte sie und lobte Kate dafür, über mentale Gesundheit zu sprechen und Frauen Mut zu machen. Obwohl die Begegnung von den Kameras festgehalten wurde, empfand Jessie diesen Moment als privat und bedeutungsvoll. Jessie und die Prinzessin diskutierten auch darüber, wie wichtig es sei, weiterhin über heikle Themen wie Suizid und Einsamkeit zu sprechen und Projekte zu fördern, die Menschen in dunklen Zeiten Hoffnung geben.

Jessie J hat in den letzten Monaten durch ihre Offenheit über ihre Krankheit zahlreiche Menschen berührt. Bereits bei den Music Industry Trust Awards unterstrich sie, wie stark die Diagnose ihr Leben verändert habe, und bedankte sich für die Kraft der Musik in schwierigen Zeiten. Kate hat sich durch den offenen Umgang mit ihrer eigenen Erkrankung als starke Fürsprecherin sensibler Themen etabliert. Beide Frauen beweisen auf beeindruckende Weise, dass das Rampenlicht auch genutzt werden kann, um Tabuthemen in den Fokus zu rücken und anderen Halt zu geben.

Getty Images Jessie J bei der Royal Variety Performance, London 2025

Getty Images Prinzessin Kate umarmt Jessie J bei der Royal Variety Performance 2025

Getty Images Prinzessin Kate bei der Royal Variety Performance 2025