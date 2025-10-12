Leonardo DiCaprio ehrt Diane Keaton (†79) rührend im Netz

Die Filmwelt trauert um Diane Keaton (79), die am Samstag im Alter von 79 Jahren in Kalifornien verstorben ist. Wie Vertreter der Familie mitteilten, bitte man in dieser schweren Zeit um Privatsphäre und verzichte auf weitere Details. Leonardo DiCaprio (50), der 1996 mit der Schauspielerin in dem Film "Marvins Töchter" arbeitete, ehrte seine frühere Kollegin mit bewegenden Worten auf Instagram. Er schrieb: "Diane Keaton war einzigartig. Brillant, witzig und kompromisslos sie selbst. Eine Legende, eine Ikone und ein wirklich freundlicher Mensch. Es war mir eine Ehre, mit ihr im Alter von 18 Jahren zusammenzuarbeiten. Sie wird schmerzlich vermisst werden." Der Beitrag wurde von einem Erinnerungsfoto begleitet, das die beiden während der Arbeit an dem Film zeigt.

In "Marvins Töchter" trat Diane als Bessie auf, die Tante von Leonardos Figur Hank, einem schwierigen Teenager. Der Film glänzte mit einer beeindruckenden Ensemble-Besetzung, unter anderem mit Meryl Streep (76) und Robert De Niro (82), und wurde von Jerry Zaks inszeniert. Diane war zu ihren Lebzeiten für ihre herausragenden Leistungen mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Im Jahr 2021 hatte die Schauspielerin auf Instagram sogar begeistert von Leonardos Aussehen geschwärmt – wenn auch durch einen kleinen Fehler, da sie ihn mit dem Sohn von Reese Witherspoon (49) verwechselt hatte. Die humorvolle Episode zeigt, wie unbeschwert und charmant Diane auch abseits der Leinwand auftrat.

Diane hinterlässt eine Filmwelt, die nachhaltig von ihrem Werk geprägt wurde. Ihre Persönlichkeit und markante Eleganz, ob auf der Leinwand oder privat, machten sie zu einem absoluten Unikat in der Branche. Berühmte Kollegen und zahlreiche Fans weltweit würdigen nicht nur Dianes schauspielerische Großartigkeit, sondern auch ihre Menschlichkeit. Stars wie Rosie O'Donnell (63) betrauerten die TV-Ikone öffentlich. Rosie schrieb auf Instagram: "Das bricht mir das Herz." Octavia Spencer (53) drückte ihren Schmerz ebenfalls aus: "Heute haben wir ein echtes Original verloren." Viele Prominente aus Hollywood, darunter Kerry Washington (48), Vanessa Hudgens (36), Kaley Cuoco (39), Kate Hudson (46) und Pedro Pascal (50), zeigten mit bewegenden Nachrichten ihre Wertschätzung für Dianes Wirken.

IMAGO / Everett Collection Diane Keaton und Leonardo DiCaprio

Getty Images Diane Keaton bei der Annual Lacma Art+Film Gala 2021

Christopher Polk / Getty Meryl Streep und Diane Keaton