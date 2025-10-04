Leonardo DiCaprio verweigerte Zusammenarbeit mit diesem Star

In den 1990er-Jahren trafen Leonardo DiCaprio (50) und Mark Wahlberg (54) erstmals am Set des Dramas "Jim Carroll – In den Straßen von New York" aufeinander. Doch der Start ihrer Zusammenarbeit verlief alles andere als harmonisch. Der junge Leonardo, damals bereits für einen Oscar nominiert, wollte ursprünglich nicht mit Mark drehen. Grund dafür war ein früherer Streit bei einem Charity-Basketballspiel, bei dem Mark sich alles andere als freundlich gezeigt haben soll. "Nur über meine verdammte Leiche", soll der "Titanic"-Star laut filmstars.de geäußert haben, als Marks Name für eine Rolle in Betracht gezogen wurde.

Letztendlich war es die Casting-Direktorin Avy Kaufman, die beide zu einem gemeinsamen Vorsprechen bewegte. Obwohl das erste Treffen unter Spannung stattfand, änderte sich die Stimmung schnell: Beim gemeinsamen Schauspiel entstanden plötzlich Respekt und Anerkennung. "Ich kam rein, sprach vor, wir schauten uns an, spielten eine Szene – und plötzlich meinten die Leute: 'Hm, dieser verdammte Typ ist eigentlich ziemlich gut, oder?'", erinnert sich Mark. Das Eis zwischen den beiden war gebrochen, und sie entwickelten eine professionelle Basis, die später in echter Freundschaft mündete. Ihre Zusammenarbeit wurde 2006 gekrönt, als sie gemeinsam in Martin Scorseses (82) "Departed – Unter Feinden" vor der Kamera standen, einem oscarprämierten Thriller.

Heute sehen Leonardo und Mark ihre damaligen Spannungen mit einem Augenzwinkern. Mark, der damals gerade den Übergang von einer Musikkarriere zu Hollywood wagte, hat seitdem wie Leonardo eine beeindruckende Filmografie aufgebaut. Ihre Freundschaft ist inzwischen ein Zeugnis dafür, wie Missverständnisse und einstige Differenzen in Respekt und Vertrauen umschlagen können. Abseits der Leinwand verbindet die beiden Schauspieler auch ihre Leidenschaft für sozial engagierte Projekte, was sie privat und karitativ regelmäßig zusammenführt.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Mark Wahlberg, Schauspieler

