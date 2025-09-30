Leonardo DiCaprio sollte unter anderem Namen bekannt werden

Leonardo DiCaprio (50) hat kürzlich im Podcast "New Heights" ein frühes Kapitel aus seiner Karriere enthüllt, das ihn nachhaltig geprägt hat. Bereits im Alter von zwölf oder dreizehn Jahren bekam er zu hören, sein Name sei "zu ethnisch", um in Hollywood Erfolg zu haben. Sein damaliger Agent schlug ihm daraufhin den Künstlernamen "Lenny Williams" vor, indem er Leonardos mittleren Namen Wilhelm als Basis nahm. Obwohl der junge Leonardo zunächst über die Idee verblüfft war, setzte schließlich sein Vater George DiCaprio (81) ein klares Zeichen, als er ein Foto mit der neuen Namensgebung zerriss und klarmachte: "Nur über meine Leiche."

Die Liste der Hindernisse auf Leonardos Weg zum Ruhm war lang. In jungen Jahren musste er unzählige Vorsprechen absolvieren, bei denen er meist abgelehnt wurde, während Gleichaltrige, die besser vernetzt waren, die begehrten Rollen bekamen. Leonardo war damals nicht nur ein aufstrebender Schauspieler, sondern auch ein begeisterter Breakdancer, der mit Freunden auf der Straße tanzte, um Geld zu verdienen. Sein Vater glaubte stets an ihn und ermutigte ihn, nicht aufzugeben: "Irgendwann wird deine Zeit kommen, mein Sohn. Bleib am Ball, bleib einfach am Ball." Heute ist Leonardo DiCaprio nicht nur ein Name, der weltweit bekannt ist, sondern auch einer der erfolgreichsten Schauspieler seiner Generation.

Seine Karriere begann einst holprig. Bei seinem ersten Filmauftritt, dem Erotikthriller "Poison Ivy – Die tödliche Umarmung", wurden fast alle Szenen mit ihm herausgeschnitten, sodass er lediglich einen kurzen Moment im Abspann zu sehen war. Umso beeindruckender ist der Sprung, den Leonardo später schaffte: von einem Kind, das wegen seines Namens gestoppt werden sollte, zum gefragten Weltstar. Die Entscheidung, seinen echten Namen zu behalten, erweist sich rückblickend als Glücksgriff.

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2016

Getty Images George DiCaprio und Leonardo DiCaprio

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Filmfestspielen in Cannes 2023