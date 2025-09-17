Leonardo DiCaprio begeistert mit neuem Action-Thriller

Leonardo DiCaprio (50) war der strahlende Star bei der Weltpremiere von "One Battle After Another" in Los Angeles – doch der Film selbst sorgte mindestens ebenso für Furore. Unter der Regie von Paul Thomas Anderson (55) entfaltet sich ein packender Genre-Mix aus schwarzer Komödie, Thriller und Drama. Erzählt wird die Geschichte des Ex-Revoluzzers Bob Ferguson, gespielt von Leonardo, der alles riskieren muss, um seine Tochter zu retten, als ein alter Erzfeind wieder auf der Bildfläche erscheint. Der erste Eindruck des Publikums: begeistert. Kritiker feiern laut Kino.de den Film bereits als Meisterwerk, das sich in die Herzen der Zuschauer spielt.

Die eindrucksvolle Starbesetzung des Films reicht jedoch weit über Leonardo hinaus. Besonders Teyana Taylor (34) wird hochgelobt und laut ersten Reaktionen als wahre Entdeckung gefeiert, während auch Chase Infiniti und Regina Hall (54) mit ihren Darstellungen überzeugen. Die Filmmusik stammt von keinem Geringeren als Jonny Greenwood (53) und wurde ebenfalls als außergewöhnlich bezeichnet. Anderson, der zuvor mit Werken wie "There Will Be Blood" beeindruckte, scheint mit diesem Projekt erneut einen großen Treffer gelandet zu haben. Laut den Rückmeldungen aus Los Angeles ist "One Battle After Another" nicht nur unterhaltsam, sondern auch gesellschaftlich relevant und thematisch tiefgründig. Vom satirischen Blick auf die dunklen Seiten Amerikas bis hin zu absurden Momenten und emotionaler Wucht – dieser Film hat alles.

Für Leonardo DiCaprio stellt "One Battle After Another" eine weitere bedeutende Rolle in seiner beeindruckenden Karriere dar. Der Oscar-Preisträger, der für Filme wie "The Revenant" und "Inception" gefeiert wurde, überzeugt erneut mit einer nuancierten und intensiven Darstellung. Charaktere mit Tiefgang und Herausforderungen stehen bei seinen Rollen stets im Fokus – genau das scheint ihn auch an Bob Ferguson gereizt zu haben. In den letzten Jahren hat der Hollywood-Star immer wieder das Beste aus sich herausgeholt, und nach dieser Performance sehen Fans ihn möglicherweise erneut im Rennen um eine Oscar-Nominierung. Seine Zusammenarbeit mit Anderson ist zudem ein Highlight, auf das Filmfans weltweit seit Jahren gewartet haben.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Getty Images Leonardo DiCaprio im Mai 2025

Getty Images Leonardo DiCaprio, Januar 2024