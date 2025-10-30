Rosie O'Donnells Tochter kämpft im Gefängnis mit Sucht

Rosie O'Donnell (63) äußerte sich diese Woche auf Instagram über die schwierige Situation ihrer Tochter Chelsea und bat ihre Follower um Gebete. Die Schauspielerin teilte dort ein Foto aus Chelseas Kindheit und erklärte bewegend: "Ihr steht eine beängstigende Zukunft bevor – Gebete sind willkommen." Hintergrund sind Chelseas anhaltende Probleme mit Drogenmissbrauch, die ihr Leben stark beeinflusst haben. Nachdem sie bereits im Januar zu einer Bewährungsstrafe von sechs Jahren verurteilt wurde, sitzt sie seit September wieder in Haft. Ein Richter in Wisconsin erkannte in der vergangenen Woche einen Verstoß gegen die Auflagen der Bewährung und ordnete nun eine Gefängnisstrafe an.

Laut Us Weekly wurden Chelsea, die Rosie 1997 gemeinsam mit ihrer damaligen Partnerin Kelli Carpenter adoptierte, Vorwürfe im Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff gemacht. Außerdem fehlten Fortschritte in ihrem laufenden Drogenentzug, was ebenfalls gegen die Bedingungen ihrer Bewährung verstoße. Der Marinette County Sheriff erklärte gegenüber dem Magazin, dass Chelsea möglicherweise ins Taycheedah Correctional Institution, ein mittelmäßig gesichertes Frauengefängnis in Wisconsin, verlegt werde. Die Umstände sorgen für erhöhte Besorgnis bei ihrer Familie, da Rosies Tochter weiterhin gegen ihre Sucht kämpfen muss.

Rosie, bekannt als Comedian, Schauspielerin und Talkshow-Host, hat eine enge, wenn auch nicht immer konfliktfreie Beziehung zu ihren Kindern. Chelsea, eines ihrer fünf Kinder, hat in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt, unter anderem durch ihre Drogenprobleme. Trotz der Schwierigkeiten zeigte sich Rosie öffentlich wiederholt unterstützend und betonte die Bedeutung von familiärem Zusammenhalt. In einem Interview sagte die Schauspielerin einmal: "Egal, was passiert, die Liebe zu meinen Kindern ist bedingungslos." Chelseas aktueller Kampf ist zweifellos ein weiterer schwerer Schlag für die Familie, die Rosie weiterhin die Kraft aufzubringen scheint, um ihre Tochter zu unterstützen.

Twitter / Rosie O'Donnell Rosie O'Donnel und ihre Tochter Chelsea

Instagram / rosie Rosie O'Donnell postet auf Instagram ein altes Bild ihrer Tochter Chelsea

