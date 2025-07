Neue Details zum Unfall von Felix Baumgartner (†56) bekannt

Felix Baumgartner (✝56) ist am vergangenen Donnerstag bei einem tragischen Absturz mit seinem Motor-Paraglider ums Leben gekommen. Der 56-Jährige war in Italien unterwegs, als es zu dem fatalen Unfall kam. Laut ersten Ermittlungsergebnissen könnte eine Kamera, die Felix selbst für Aufnahmen an seinem Fluggerät befestigt hatte, den Crash verursacht haben. Das berichtet Oe24. Die Befestigungsschnur der Kamera könnte zum Kollaps des Segels und schließlich zum Absturz geführt haben. Der gebürtige Österreicher versuchte laut Experten zwar noch, den Notschirm zu aktivieren, doch die geringe Flughöhe machte ein rechtzeitiges Öffnen unmöglich.

Zwei Augenzeugen, die den Absturz beobachteten, schilderten die Situation laut der österreichischen Zeitung als dramatisch und äußerten Vermutungen über die Ursache. Ein Tourist berichtete von einem spiralförmigen Fall des Fluggeräts, bei dem das Segel "völlig zerknüllt" war. Ein ortsansässiger Paragliding-Fan ergänzte, dass der Unfall seiner Einschätzung nach nicht auf einen medizinischen Notfall, sondern auf ein technisches Problem zurückzuführen sei. Die Ermittlungen dauern weiterhin an und ein technisches Gutachten soll nun Klarheit über den exakten Unfallhergang bringen. Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft Fermo in Italien ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet, um mögliche Verantwortlichkeiten zu klären.

Felix Baumgartner, dessen Name untrennbar mit seinem waghalsigen Sprung aus einer Höhe von fast 39 Kilometern verbunden ist, war für seine Leidenschaft für Extremsport bekannt. Freunde und Fans beschreiben ihn als mutigen Abenteurer, der immer das Risiko suchte. Sein Stratosphärensprung im Jahr 2012 machte ihn zu einer Legende in der Welt des Extremsports. Seine Ex-Freundin Gitta Saxx (59) beschrieb ihn vor wenigen Tagen in einem trauernden Beitrag auf Instagram als "ein Rebell – aber dann auch wieder glasklar, der um die Ecke sehen konnte, hellwach, schlau und mutiger als alle anderen war."

Getty Images Felix Baumgartner, Oktober 2012

BALAZS GARDI/RED BULL/SIPA Felix Baumgartner nach der Landung aus der Stratosphäre, 2012

