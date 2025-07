Überraschung: Charli XCX und George haben schon geheiratet

Eine Überraschung für alle Fans: Wie unter anderem Page Six berichtet, haben bei Charli XCX (32) und ihrem Verlobten George Daniel (35) bereits die Hochzeitsglocken geklingelt! Nachdem die beiden vor Kurzem erst ihren JGA auf Ibiza gefeiert haben, kursieren nun in den sozialen Medien bereits Aufnahmen des großen Tages. Auf einem Video posieren die beiden als Braut und Bräutigam: Der Drummer in einem klassischen dunklen Anzug und seine Liebste in einem körperbetonten, gerafften Kleid mit Herzausschnitt. Charlis Haar ziert ein Schleier und in der Hand hält sie einen Brautstrauß aus weißen Blüten.

Die Fans der "Boom Clap"-Interpretin und des The-1975-Drummers sind begeistert von den süßen Neuigkeiten. Unter dem Video sammeln sich die Glückwünsche für die zwei. "Oh mein Gott, Gratulation", "Warte, ich muss weinen" und "Oh mein Gott, sie haben wirklich schon geheiratet", sind nur ein paar der unzähligen begeisterten Kommentare. An welchem Datum und wo die Zeremonie stattgefunden hat, ist noch nicht bekannt – weder die Künstler noch ihre Managements äußerten sich bislang zu den Hochzeits-News. Laut früheren Berichten von The Sun sei Sizilien, der Ort ihres Kennenlernens, aber als Location zur Auswahl gestanden.

Charli und George kennen sich seit 2021, als sie erstmals musikalisch zusammenarbeiteten. Ihre Beziehung machten sie im Mai 2022 öffentlich, als George gemeinsame Urlaubsfotos auf seinem Instagram-Account veröffentlichte. Die Verlobung wurde im November 2023 bekannt: Nachdem schon eine Weile über einen auffälligen Ring am Finger der 32-Jährigen spekuliert worden war, lüftete Charli das Geheimnis auf Social Media. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss schrieb sie: "Charli XCX und George Daniel ein Leben lang!"

Instagram / charli_xcx George Daniel und Charli XCX im Juni 2025

Instagram / charli_xcx Charli XCX und ihr Verlobter George Daniel an Neujahr 2025

MEGA Charli XCX und ihr Partner George Daniel, März 2022