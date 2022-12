Kurz vor Tod: Steve Jobs schrieb sich selbst emotionale Mail

Steve Jobs (✝56) hatte kurz vor seinem Tod eine besondere Idee! Der Apple-Gründer erlag im Oktober 2011 seinem langjährigen Krebsleiden. Seitdem ist viel über die Umstände seines Lebens und Sterbens bekannt geworden. So sprach seine Schwester etwa über die letzten Worte des Computervisionärs. Während Steves Vermächtnis Fans auf der ganzen Welt weiterhin staunen lässt, wurde nun ein weiteres Detail publik: Er hatte sich kurz vor seinem Ableben selbst eine E-Mail geschickt.

Die Mail wurde auf der Webseite des Steve Jobs Archive veröffentlicht, das sich dem geistigen Erbe des Firmengründers verschrieben hat. Die Nachricht ist auf den 2. September 2010 datiert, also rund ein Jahr vor Steves Tod. Darin rief er sich selbst zur Mäßigung auf: "Ich habe meine Kleidung nicht hergestellt. Ich spreche eine Sprache, die ich weder erfunden noch verbessert habe. Ich habe die Mathematik, die ich nutze, nicht entwickelt."

In zahlreichen weiteren Punkten zählt er auf, was für ein großer Teil unseres Lebens auf den Leistungen anderer basiert: "Ich lasse mich von Musik bewegen, die ich nicht komponiert habe. Als ich medizinische Behandlung brauchte, war ich außerstande, mir selbst zu helfen." Wie sein Publikum bei öffentlichen Reden schien Steve auch sich selbst immer wieder an wichtige Gedanken erinnern zu wollen.

Getty Images Steve Jobs im März 1998 in New York

Getty Images Steve Jobs bei einer Keynote im Jahr 2008

Getty Images Steve Jobs mit einem iPhone 4

