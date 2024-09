Trotz Gesundheitsproblemen: Ozzy Osbourne plant Comeback

Ozzy Osbourne (75) wird trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen wieder auf der Bühne stehen. Der legendäre Musiker soll nächsten Monat bei seiner Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland, USA, performen. Trotz seiner anhaltenden Mobilitätsprobleme aufgrund von Nacken-, Rücken- und Beinbeschwerden, die auf einen Sturz im Jahr 2019 zurückzuführen sind, sowie einer Parkinson-Erkrankung, weigert sich der Sänger, seinen Auftritt abzusagen. "Ich werde dort sein müssen. Aber ich kann noch nicht darüber sprechen", bestätigte er kürzlich auf dem Radiosender Sirius, ohne jedoch Details über seine geplante Darbietung preiszugeben.

Dieser Auftritt markiert das erste Mal seit über einem Jahr, dass der einstige Frontmann von Black Sabbath wieder auf die Bühne tritt. Eine Quelle aus dem nahen Umfeld des Rockstars verriet laut Mirror, dass er seiner Band gegenüber bereits bestätigt hat, dass er von seinem Zuhause in Los Angeles zu der Veranstaltung reisen wird. Ozzys Aufnahme in die Hall of Fame ist seine zweite Ehre dieser Art, nachdem er zusammen mit Black Sabbath bereits 2006 denselben Ruhm erlangt hatte. Er betonte, wie "besonders" diese Anerkennung für ihn sei.

Zuletzt sorgten der Rocker und seine Frau Sharon Osbourne (71) bei den Fans für große Besorgnis. Damals mussten sie aufgrund gesundheitlicher Probleme ein Event absagen. "Bedauerlicherweise muss die Familie Osbourne unseren bevorstehenden Auftritt bei der Mad-Monster-Party in Phoenix absagen, da Ozzy zurzeit nicht reisen kann", erklärte Sharon damals in einem Video auf X. Genauere Details zu seinem Zustand gab sie jedoch nicht preis.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ozzy Osbourne, Sänger, mit seiner Frau Sharon

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige