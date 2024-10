Fremdverliebt? So würde Shah Rukh Khans Frau Gauri reagieren

Der indische Filmstar Shah Rukh Khan (58) und seine Ehefrau Gauri Khan (54) sind seit mittlerweile 33 Jahren miteinander verheiratet. In einer Folge von "Koffee With Karan" hatte der Moderator Karan Johar seinen Gast Gauri jedoch gefragt, ob sie sich jemals ein Szenario vorstellen könnte, in dem sie und ihr Mann getrennt wären. Darauf antwortete sie ehrlich: "Zuerst muss ich sagen, dass die Frage und alleine die Vorstellung mich sehr nervös machen. Ich bete jeden Tag zu Gott, dass, falls wir nicht mehr dazu bestimmt sind, zusammen zu sein, und er vielleicht jemand anderen findet, dass ich dann bitte auch jemand Neues finde."

Sie ergänzte ihre Ausführungen lachend mit einem wichtigen Detail: "Ich hoffe dann, dass diese Person gut aussehend wäre!" Gauri betonte im Laufe des Gesprächs, dass sie lediglich die Wahrheit sagt und es so meint. Die 54-Jährige erklärte zudem, dass sie die persönliche Entscheidung von dem beliebten Schauspieler akzeptieren würde: "Wenn es so wäre, dass er sich in jemand anderes verliebt und mit diesem Menschen zusammen sein möchte, würde ich nicht mehr mit ihm zusammen leben wollen. Ich würde sagen 'Alles klar, ich werde auch jemanden finden und weitermachen!'"

Die Liebe von Gauri und Shah Rukh krönen ihre drei gemeinsamen Kinder Aryan Khan, Suhana Khan (24) und AbRam Khan. Der beliebte König von Bollywood wird in seinem nächsten großen Film sogar mit einem seiner Sprösslinge auf der großen Leinwand zu sehen sein. Im aktuell produzierten Actionkracher des Stars, der den passenden Titel "King" trägt, soll dem Bericht von Daily Sun zufolge seine Tochter Suhana neben ihm eine der Hauptrollen spielen!

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri, Tochter Suhana und seinen Söhnen Aryan und AbRam

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

