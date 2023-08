Jamie Foxx wäre ohne seine Schwester nicht mehr am Leben

Er findet rührende Worte für sie! Hinter Jamie Foxx (55) liegen ein paar turbulente Wochen und Monate. Mitte April hatte der Schauspieler für Schlagzeilen gesorgt, da er während eines Filmdrehs ins Krankenhaus gebracht werden musste. Seitdem kursierten viele Spekulationen über seinen Gesundheitszustand. Eine, die während dieser Zeit immer an seiner Seite stand, war seine Schwester: Im Netz drückt Jamie nun seine tiefe Dankbarkeit ihr gegenüber aus!

Via Instagram widmet der 55-Jährige seiner Schwester einen herzzerreißenden Post zum Geburtstag und macht damit deutlich, wie sehr sie dem Hollywoodstar in den vergangenen Wochen half. "Du bist magisch, du bist wunderschön, du bist die mutige Löwin. Und ohne dich wäre ich nicht hier", schreibt er rührend im Netz und fügt hinzu: "Hättest du nicht die Entscheidungen getroffen, die du getroffen hast, wäre ich gestorben."

Was genau Jamie zugestoßen ist, ist bislang immer noch unklar. Er selbst meldete sich aber vor einigen Tagen zu Wort und deutete an, wie schlecht es ihm in den vergangene Monaten ergangen war. "Ich ging durch die Hölle und zurück. Und mein Weg zur Genesung hatte auch einige Schlaglöcher", erklärte er in einem Video auf Instagram.

Kristy Sparow/Getty Images for Privé Revaux Jamie Fox mit seiner Schwester und einem Freund

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Instagram / iamjamiefoxx Jamie Foxx, Schauspieler

