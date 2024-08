Matty Healy und seine Gabbriette sollen geheiratet haben

Haben Matty Healy (35) und Gabbriette Bechtel etwa den Bund fürs Leben geschlossen? Wie eine Quelle gegenüber DeuxMoi ausplauderte, sollen die beiden Mitte Juli still und heimlich geheiratet haben. "Die Model-Verlobte des umstrittenen Rockstars gab ihre Verlobung im Juni bekannt, Wochen nach dem eigentlichen Heiratsantrag, und nun scheinen sie auch ihre jüngste Hochzeit unter dem Radar zu halten", gab der Insider preis. Die private Zeremonie soll nur im Beisein ihrer Familien stattgefunden haben. Dem Paar sei es wichtig, ihre Ehe vorerst geheim zu halten.

Erst im Juni gab Gabbriette ihre Verlobung mit Matty bekannt. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein Foto, auf dem sie einen funkelnden Diamantring an ihrem Finger zeigte. "The 1975 zu heiraten, ist frech", schrieb sie dazu. Auf einem weiteren Bild hält sie das Schmuckstück in einen Badezimmerspiegel. Bereits im vergangenen Februar hatte Matty gezeigt, dass er es mit Gabbriette ernst meint. Wie Daily Mail berichtete, besuchte das Paar das Theaterstück von Mattys Mutter Denise Welch in Manchester, England. Begleitet wurden sie von Mattys Vater Tim Healy und dessen Partnerin Joan Anderton.

Vor seiner Beziehung mit Gabbriette machte Matty vor allem mit seiner Liaison zu Taylor Swift (34) auf sich aufmerksam. Angeblich soll der Musiker, während er mit Taylor anbandelte, noch in festen Händen gewesen sein! Ein Bekannter von Mattys Ex Meredith Mickelson erklärte gegenüber Mirror: "Er [Matty] ließ sie [Meredith] einfach links liegen und das war's. Dann, vier Wochen später, ging er mit Taylor an die Öffentlichkeit. Sie wurde völlig überrumpelt und das hat sie natürlich ein bisschen verletzt."

Instagram / gabbriette Gabbriette Bechtel, Musikerin

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

