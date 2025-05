Das nimmt sich Jimi Blue Ochsenknecht für AYTO-VIP vor

Jimi Blue Ochsenknecht (33) wagt sich in unbekanntes Terrain! Der Schauspieler ist Teilnehmer der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love, die im Sommer auf RTL+ an den Start geht. Wie er im Interview mit RTL erzählt, freue er sich schon sehr auf seine erste Datingshow: "Ich mag Herausforderungen und gehe auch gerne über meine Grenzen, von daher bin ich sehr gespannt, was auf mich zukommt." Wie weit er mit einer der Kandidatinnen gehen würde, könne er noch nicht genau sagen. "Vielleicht gibt es ja einen kleinen Kuss auf einer Party, aber jetzt Geschlechtsverkehr im Boom Boom Room ist für mich ein Tabu", macht der "Wilde Kerle"-Star deutlich.

Aber was müsste sein Perfect Match mitbringen, um den 33-Jährigen umzuhauen? "Sie müsste auf jeden Fall loyal, treu, ehrlich, lustig sein – abenteuerlustig und spontan. Das bin ich auch alles", verrät Jimi. Einige der Kandidatinnen habe er sich schon im Netz angeschaut, doch für Jimi sei es schwer, sich nur von Social-Media-Fotos eine Meinung zu bilden. Näher kennenlernen würde er, vom ersten Eindruck her, gerne Germany Shore-Bekanntheit Antonia Rot, Love Island VIP-Kandidatin Viktoria Miller und AYTO-Star Joanna.

Jimi ist der Einzige der Kandidaten, der nicht durch Reality-TV bekannt geworden ist, sondern zu einer der berühmtesten Familien Deutschlands gehört und seit seiner Kindheit als Schauspieler aktiv ist. Er denke aber nicht, dass es für ihn als Promi dadurch schwieriger wird, sein Perfect Match zu finden. "Ein Perfect Match zu finden ist generell nicht einfach, da werde ich mir auf jeden Fall sehr viel Mühe geben und dann gucken wir mal, was daraus wird", meint der Ex von Yeliz Koc (31).

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

