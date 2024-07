Pedro Pascal teilt erstes Foto mit dem "Fantastic Four"-Cast

Darüber freuen sich Comic-Fans auf der ganzen Welt: Pedro Pascal (49) teilt auf Instagram einen allerersten Schnappschuss von sich und seinen "Fantastic Four"-Kollegen. Die offizielle Besetzung der Neuverfilmung wurde erst am Valentinstag dieses Jahres preisgegeben – Pedro wird als Mr. Fantastic an der Seite von Vanessa Kirby (36), Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn (30) zu sehen sein. Auf dem Foto grinsen alle vier Superhelden in die Kamera, während Vanessa den "The Last of Us"-Darsteller fest in ihren Armen hält. "Unsere erste Mission", schreibt Pedro zu dem Foto dazu.

Vanessa, die im Film Pedros Liebste Sue Storm spielt, kommentiert ein kleines blaues Herz-Emoji unter dem Post. Sarah Paulson (49), die schon lange mit Pedro befreundet ist, scherzt darunter: "Ich bin eifersüchtig". Die Fans lieben das Pic total, viele von ihnen machen Wortwitze wie "Ihr seid buchstäblich fantastisch" und "Ihr seid wirklich fantastische vier!" Ein Anhänger schreibt: "Ich hatte es aufgegeben, jemals einen guten 'Fantastic Four'-Film zu sehen. Aber dass du in dem neuen Film mitspielst, lässt meine Hoffnungen wieder steigen." Denn tatsächlich gibt es schon Verfilmungen der beliebten Comics, die allerdings nicht besonders gut ankamen.

Obwohl Pedro schon seit den späten 90ern in der Film- und Fernsehbranche tätig ist, erlebte er seinen großen Durchbruch erst vor einigen Jahren, als er in der Serie "Narcos" die Rolle des Javier Peña spielte. Seit 2023 ist er aus den größten Hollywood-Projekten nicht mehr wegzudenken: Serien wie "The Last of Us" oder sogar Star Wars' The Mandalorian stehen bereits auf seiner Liste. Bevor 2025 der neue "Fantastic Four"-Streifen erscheint, wird er allerdings erst mal im Herbst dieses Jahres in der Fortsetzung von "Gladiator" über die Kinoleinwände flimmern.

Getty Images Pedro Pascal auf der Bühne der SAG Awards 2024

Getty Images Pedro Pascal bei der Premiere der dritten "The Mandalorian"-Staffel

